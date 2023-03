Desestiman cargos contra hombre involucrado en tiroteo en la I-95

Popper presionó el freno en dos ocasiones. Dice que, para darle un aviso, para que no se acercara más, e inmediatamente aceleró.

“Me di cuenta de que no iba a parar. Seguía enfurecido y poniéndome muy nervioso. Vi que tenía su brazo fuera de la ventanilla y que hacía movimientos. Por mi seguridad, decidí tomar mi arma de fuego de la caja fuerte del carro. Mi pensamiento fue que le estaba apuntando con un arma a mi vehículo para matarme. Temí por mi vida y cuando escuché un disparo, devolví el fuego”.

Fueron 11 disparos hasta vaciar el cargador, aproximadamente a las 7 de la mañana del 21 de junio del 2021. El otro conductor le dijo a la policía que no tenía un arma, sino que lanzo una botella de agua. Pero fotos muestras marcas de disparos en ambos autos. Popper fue acusado de asalto agravado con un arma de fuego y disparar con un arma mortal, pero esos cargos acaban de ser desestimados.

Según explico su abogado, las acciones de su cliente fueron justificadas y razonables bajo la ley stand your ground. Sintió miedo por su vida y la fiscalía estuvo de acuerdo.

Popper reconoce que no debió frenar para evitar que el otro conductor lo siguiera, pero asegura que no se arrepiente de protegerse como lo hizo. "lo habría hecho de nuevo si me sintiera de la misma manera porque eso es una situación de vida o muerte, pero definitivamente, voy a ser más consciente".