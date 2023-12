Defensa de Derek Rosa, el menor acusado de matar a su madre en Hialeah, insiste en traslado a una cárcel juvenil

La defensa argumentó que son necesarios los registros de las llamadas que el joven ha realizado desde prisión, así como las horas de instrucción académica que ha recibido para demostrar que la cárcel Metro West, donde está recluido, no es la apropiada para él.

“Él no ha podido usar el teléfono, por eso digo, los récords van a hablar por sí mismos, solamente enseñar récord de llamada a mí no me dice nada, más cuando ningún número de familiares está en esos récords, entonces las llamadas en sí van a comprobar si él está haciendo llamadas o no”, agregó Dayliset Rielo.

La fiscalía se opone a que el acusado sea trasladado a un centro de detención juvenil y alegan que Rosa debe ser tratado como un adulto.

Esta audiencia se produce un día después de que la Fiscalía Estatal hiciera públicas varias fotografías de la escena del crimen.

En ellas, se observa el arma homicida, un cuchillo ensangrentado sin punta, otras dos imágenes captadas por la cámara de vigilancia muestran a la víctima sosteniendo a su hija recién nacida, y luego se observa a Derek Rosa de pie junto a ella la noche del asesinato.

La última foto muestra al adolescente posando con lo que parece ser sangre en su mano, la cual habría enviado a un amigo después del homicidio.

Y será el próximo jueves cuando se lleve a cabo una nueva audiencia.