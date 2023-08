Cubano que alega brutalidad policial de agentes de Hialeah responde preguntas sobre su alcoholismo

José Ortega Gutiérrez continuó este jueves su testimonio sobre la brutalidad policial que dijo haber sufrido por parte de los ex oficiales Rafael Otaño y Lorenzo Orfila.

Durante el juicio, explicó que ambos ex agentes lo esposaron y lo llevaron a una zona desolada del condado Miami -Dade para darle una paliza

Durante el juicio, los propietarios de una panadería situada en un centro comercial en la calle 60 y la avenida 12 del Oeste de Hialeah, declararon que llamaron a las autoridades la tarde del 17 de diciembre, después de que Ortega empezara a molestar a los clientes.

La dueña de la panadería declaró esta semana que Ortega Gutiérrez la acusó de envenenar la comida y robar propinas, pero negó la acusación bajo juramento.

Si es declarado culpable, el ex policía de Hialeah podría enfrentar cadena perpetua. Aun no se ha fijado la fecha del juicio para el otro ex policía Lorenzo Orfila.