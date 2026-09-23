Alerta en el Aeropuerto de Miami: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

Un fuerte operativo policial se desplegó este miércoles por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) después de que las autoridades recibieran reportes de posibles disparos en las inmediaciones de la terminal.

MDSO deputies responded to @iflymia this afternoon following reports of shots fired. Deputies quickly responded and took a subject into custody. There is no ongoing threat to the public at this time. The investigation remains ongoing. Traffic in and around the airport may be… pic.twitter.com/njL7uoLTn3

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) confirmó que una persona se encuentra bajo custodia , aunque hasta el momento no ha divulgado su identidad ni ha explicado las circunstancias que llevaron a su detención.

El incidente provocó cierres parciales en las vías de acceso al aeropuerto y una importante presencia de agentes, algunos de ellos equipados con armas largas y equipo táctico.

Las autoridades indicaron que no se han reportado personas heridas y que pasajeros y empleados se encuentran a salvo .

El operativo comenzó alrededor de las 4:30 de la tarde , cuando agentes acudieron al Aeropuerto Internacional de Miami tras recibir reportes sobre posibles disparos.

Imágenes captadas desde el aire mostraron decenas de vehículos policiales concentrados alrededor de la terminal y varias zonas de circulación bloqueadas.

Videos grabados por personas presentes en el aeropuerto mostraron también agentes de Miami-Dade con equipo táctico y rifles.

Por ahora, las autoridades no han confirmado públicamente que efectivamente se hayan producido disparos.

La investigación continúa abierta.

Una persona está bajo custodia

MDSO confirmó posteriormente que una persona fue detenida durante la respuesta policial.

Local 10 informó que un video enviado por un testigo parecía mostrar a un hombre siendo puesto bajo custodia por agentes en el lugar.

Sin embargo, todavía no se conoce:

la identidad del detenido,

si estaba armado,

qué relación tendría con los reportes iniciales

o si enfrentará cargos.

Las autoridades tampoco han indicado si se recuperó algún arma.

No se reportan heridos en MIA

Uno de los datos más importantes confirmados hasta ahora es que no existen reportes de personas heridas.

La Oficina del Sheriff aseguró que los pasajeros y trabajadores del aeropuerto se encuentran seguros.

Esto diferencia el incidente de una situación de atacante activo confirmada.

Hasta el momento, las autoridades hablan de una investigación originada por reportes de posibles disparos, no de un tiroteo confirmado.

Cierran parcialmente el nivel de salidas

La operación policial tuvo un impacto inmediato sobre el tráfico del aeropuerto.

El nivel de salidas sufrió cierres mientras los agentes aseguraban la zona y desarrollaban la investigación.

Según la información inicial, las afectaciones se concentraron entre las puertas 12 y 17, además de los carriles exteriores de acceso a ese nivel.

MDSO informó que el tráfico estaba siendo desviado hacia el nivel de llegadas, por lo que advirtió de posibles demoras para quienes se dirigieran al aeropuerto.

Decenas de patrullas rodearon la terminal

Las imágenes aéreas mostraron la magnitud de la respuesta.

NBC 6 reportó decenas de vehículos de la Oficina del Sheriff desplegados en las vías alrededor de la terminal.

Algunos agentes podían observarse portando rifles mientras aseguraban diferentes puntos del aeropuerto.

La presencia policial provocó además congestión en las carreteras de acceso.

Pasajeros enfrentan retrasos en los accesos

Aunque no se había anunciado inicialmente un cierre general del Aeropuerto Internacional de Miami, las restricciones terrestres generaron complicaciones para pasajeros y conductores.

Las autoridades recomendaron anticipar retrasos debido al operativo.

El tráfico hacia salidas fue desviado en algunos sectores hacia el nivel de llegadas mientras continuaban las investigaciones.

Los pasajeros con vuelos programados deben verificar directamente con sus aerolíneas cualquier posible afectación.

No hay confirmación de un tiroteo dentro de la terminal

Este punto resulta fundamental.

Aunque el operativo comenzó después de reportes de disparos, hasta ahora las autoridades no han confirmado públicamente que:

se haya producido un tiroteo,

los disparos hayan ocurrido dentro del aeropuerto,

exista una víctima

o la persona detenida haya utilizado un arma.

Por ello, resulta prematuro describir el incidente como un “tiroteo en MIA”.

La formulación más precisa en este momento es “reportes de posibles disparos” mientras continúa la investigación.

Qué se sabe hasta ahora

La información confirmada hasta las primeras horas del operativo establece que:

Una persona se encuentra bajo custodia.

No se reportan heridos.

Pasajeros y empleados están a salvo, según MDSO.

Existe una fuerte presencia policial.

Parte del nivel de salidas permanece afectado por el operativo.

El tráfico está siendo desviado hacia llegadas.

Todavía falta determinar qué originó exactamente la alarma y qué relación tiene la persona detenida con el incidente.

Las autoridades mantienen activa la investigación.

Información en desarrollo.