¡CRIMEN EN CANCÚN! Asesinan de un disparo en la cabeza a dentista cubano al salir de su consultorio

El odontólogo cubano Tomás Medina , propietario del consultorio DentalMed, fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando salía de trabajar en Cancún, Quintana Roo , en un ataque perpetrado en el estacionamiento posterior de Plaza Galerías.

El crimen ocurrió la tarde del sábado 19 de septiembre en la Supermanzana 2 , cuando Medina se dirigía hacia un automóvil Seat Ibiza blanco después de terminar su jornada laboral.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos hombres que viajaban en una motocicleta se aproximaron al odontólogo y uno de ellos abrió fuego directamente contra él . Los atacantes huyeron inmediatamente.

Hasta este lunes, las autoridades no habían informado públicamente de personas detenidas ni establecido el móvil del homicidio.

Medina acababa de abandonar su consultorio DentalMed y caminaba hacia el estacionamiento posterior de Plaza Galerías cuando fue interceptado.

Según la información preliminar recogida por medios locales, los dos sospechosos se desplazaban en una motocicleta.

Uno de ellos habría sacado un arma y disparado directamente contra el odontólogo.

El proyectil impactó en la cabeza de la víctima, quien cayó junto al Seat Ibiza blanco estacionado en el lugar.

Los agresores escaparon antes de que llegaran las autoridades.

Trabajadores y visitantes llamaron al 911

Las detonaciones alertaron a las personas que se encontraban en los alrededores de la plaza.

Trabajadores y visitantes realizaron llamadas al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de agentes de la Policía Municipal de Cancún.

Los uniformados acordonaron el estacionamiento para preservar la escena.

Paramédicos de una empresa privada acudieron también para atender al odontólogo, pero Medina ya no presentaba signos vitales.

Fiscalía de Quintana Roo abre investigación por homicidio

Agentes del área de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo llegaron posteriormente al lugar para iniciar las investigaciones.

Peritos comenzaron a recopilar indicios que podrían ayudar a reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables.

Familiares del odontólogo también llegaron a la escena y fueron entrevistados por personal ministerial.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia correspondiente.

Sin detenidos y con el móvil todavía desconocido

Una de las principales incógnitas es qué motivó el asesinato.

Hasta este lunes no existía información pública que permitiera determinar si Medina había recibido amenazas previamente o si el crimen estuvo relacionado con alguna situación personal, profesional o de otra naturaleza.

Tampoco se habían reportado arrestos.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los dos hombres señalados en los primeros reportes y establecer el móvil.

Por ello, cualquier atribución del asesinato al crimen organizado, extorsión u otras actividades sería por ahora especulativa.

Confusión sobre la identidad de la víctima

Las primeras horas posteriores al crimen estuvieron marcadas por versiones contradictorias.

Diversos medios locales identificaron inicialmente al odontólogo como Tomás Medina, propietario de DentalMed y de presunto origen cubano.

Posteriormente, Expediente Quintana Roo informó que había sido identificado como Tomás Medina, de nacionalidad cubana.

Sin embargo, otros medios mexicanos publicaron una versión diferente e identificaron a la víctima como Jesús “Apache” Medina, un exjugador de fútbol americano de la UNAM vinculado posteriormente a los Leones de la Universidad Anáhuac Cancún.

Esta discrepancia en la identificación aconseja cautela hasta que la Fiscalía de Quintana Roo publique información oficial completa sobre la identidad de la víctima.

El crimen ocurrió en pleno centro de Cancún

Plaza Galerías se encuentra en la Supermanzana 2, en una zona céntrica de Cancún.

El asesinato ocurrió a plena luz de la tarde y en un estacionamiento utilizado por clientes y trabajadores de los establecimientos de la zona.

Las primeras reconstrucciones apuntan a un ataque directo: los hombres llegaron en motocicleta, uno de ellos disparó contra el odontólogo y ambos abandonaron inmediatamente el lugar.

Las autoridades no han informado públicamente si existen imágenes de cámaras de vigilancia que permitan identificar la motocicleta, las características físicas de los sospechosos o la ruta que utilizaron para escapar.

Otros hechos recientes con cubanos en Quintana Roo

El homicidio ocurre después de varios episodios violentos en Quintana Roo en los que ciudadanos cubanos han aparecido tanto como víctimas como entre personas investigadas o detenidas.

Sin embargo, no existe evidencia pública que vincule el asesinato de Medina con esos otros casos.

Un reporte de Diario Cambio 22 recopiló diversos expedientes ocurridos durante 2026, pero reconoció que no existen estadísticas suficientes para afirmar que los ciudadanos cubanos tengan una incidencia delictiva proporcionalmente superior a otras nacionalidades.

Esa distinción resulta importante para evitar convertir una sucesión de casos individuales en una conclusión general sobre una comunidad.

La presencia cubana ha ganado visibilidad en Cancún

Cancún y otros municipios de Quintana Roo cuentan desde hace años con una comunidad cubana formada por profesionales, trabajadores, comerciantes, familias establecidas y migrantes que utilizan México como destino o punto de tránsito.

La ubicación geográfica de Quintana Roo también convirtió históricamente al estado en una de las rutas utilizadas por redes de tráfico de migrantes entre Cuba, México y Estados Unidos.

Ese fenómeno, sin embargo, es distinto del homicidio actualmente investigado.

No existe hasta ahora evidencia pública que relacione a Tomás Medina con redes migratorias, narcotráfico, extorsión o delincuencia organizada.

Un ataque directo y muchas preguntas pendientes

La investigación deberá determinar ahora quién ordenó o ejecutó el asesinato y cuál fue el motivo.

Por ahora, los elementos reportados son limitados:

La víctima era odontólogo y trabajaba en DentalMed.

El ataque ocurrió el sábado 19 de septiembre en Plaza Galerías de Cancún.

Dos hombres llegaron en motocicleta.

Uno de ellos disparó contra el odontólogo en la cabeza.

Los responsables huyeron.

No se han anunciado públicamente detenciones.

Y:

la Fiscalía mantiene abierta la investigación.

El homicidio deja así una pregunta central todavía sin respuesta: por qué un odontólogo fue atacado directamente cuando terminaba su jornada laboral y se dirigía hacia su automóvil.

Información en desarrollo.