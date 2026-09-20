Cubano es detenido con un machete en Monterrey y lo investigan por violento ataque contra un hombre

Un ciudadano cubano de 41 años fue detenido durante la madrugada del viernes en el centro de Monterrey, Nuevo León , después de que agentes municipales lo encontraran presuntamente portando un machete en la vía pública.

El detenido fue identificado por las autoridades mexicanas como Lázaro “N” , quien además es investigado por su posible participación en un violento ataque ocurrido horas antes, en el que otro hombre sufrió heridas en una mano y el pecho.

La detención se produjo alrededor de las 00:40 horas en el cruce de las calles Juan Álvarez y Carlos Salazar, según reportes de la prensa local basados en información de la Policía de Monterrey.

Las autoridades aseguraron además haber encontrado entre las pertenencias del detenido 12 bolsas tipo ziploc con una sustancia en polvo , cuyo contenido deberá ser determinado oficialmente.

De acuerdo con el reporte policial citado por Vanguardia, agentes municipales realizaban labores de vigilancia cuando observaron a un hombre que presuntamente portaba un machete y alteraba el orden público.

Los policías decidieron aproximarse para realizar una inspección.

Según la versión de las autoridades, el cubano reaccionó de manera agresiva y se negó a cumplir las indicaciones de los agentes.

Finalmente fue sometido y detenido.

Encuentran 12 bolsas con una sustancia

Durante la revisión, los agentes reportaron el hallazgo de 12 bolsas transparentes tipo ziploc que contenían una sustancia en polvo.

Sin embargo, existe una discrepancia entre los primeros reportes periodísticos sobre su posible composición.

Vanguardia señaló que la sustancia presentaba características similares al denominado “cristal”, mientras El Porvenir la identificó en su reporte como cocaína.

Hasta los reportes disponibles, no se había divulgado públicamente un resultado pericial o análisis de laboratorio que permitiera establecer de manera definitiva qué contenían las bolsas.

Por ello, la información confirmada hasta ahora es únicamente que las autoridades reportaron una sustancia con características de droga.

Investigan un ataque ocurrido horas antes

La detención adquirió mayor relevancia cuando los agentes relacionaron al sospechoso con otro incidente ocurrido previamente en la misma zona de Monterrey.

La Policía investiga si Lázaro “N” estuvo involucrado en una agresión registrada en el cruce de Juan Álvarez y Arteaga.

Según la versión policial:

“Se presume que el masculino, horas antes, agredió a otro hombre en Juan Álvarez y Arteaga, donde, con machete en mano, le ocasionó lesiones en la mano y pecho”.

La formulación de las propias autoridades es importante: se trata de una presunta vinculación que continúa bajo investigación.

Un hombre terminó herido en la mano y el pecho

La víctima del ataque habría sufrido lesiones en al menos dos zonas del cuerpo.

Los reportes señalan heridas en:

una mano

y

el pecho.

No se ofrecieron inicialmente detalles sobre la gravedad de esas lesiones ni sobre el estado de salud actual del hombre.

Tampoco se ha divulgado públicamente qué habría provocado el enfrentamiento o si víctima y sospechoso se conocían previamente.

La Policía intenta determinar si se utilizó el mismo machete

La investigación deberá establecer ahora si el arma blanca que, según la Policía, llevaba Lázaro “N” al momento de su detención tiene alguna relación con la agresión anterior.

Los reportes iniciales no confirman que exista todavía una conclusión pericial que vincule el machete decomisado con las lesiones sufridas por la víctima.

Por tanto, la posible conexión forma parte de las diligencias que deberán desarrollar las autoridades.

El cubano queda a disposición del Ministerio Público

Después del arresto, Lázaro “N” fue trasladado a instalaciones de la Policía de Monterrey.

Posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica y definir qué cargos, si corresponde, serán formalmente presentados.

La investigación deberá esclarecer al menos tres elementos:

las circunstancias en las que presuntamente portaba el machete,

el contenido de las 12 bolsas encontradas

y

su posible participación en la agresión contra el otro hombre.

Hasta el momento no se ha divulgado públicamente la versión del detenido ni la de un abogado que lo represente.

Otros cubanos detenidos recientemente en México

El caso ocurre días después de otros arrestos de ciudadanos cubanos reportados en diferentes estados mexicanos, aunque no existe información que vincule entre sí esos expedientes.

En Toluca, dos cubanos fueron detenidos recientemente por presuntos delitos relacionados con robo y narcomenudeo.

Otro ciudadano de la isla fue arrestado en Cancún después de ser acusado de agredir con un arma blanca a una trabajadora de un hotel.

En mayo, autoridades de Chiapas procesaron a otro cubano señalado por un ataque con cuchillo en Palenque.

Se trata de procedimientos independientes y cada uno debe ser evaluado según sus propias pruebas y actuaciones judiciales.

Qué se sabe hasta ahora del caso de Monterrey

La información disponible permite establecer que:

Lázaro “N” tiene 41 años y es ciudadano cubano.

Fue detenido alrededor de las 00:40 horas en el centro de Monterrey.

La Policía asegura que llevaba un machete.

Los agentes reportaron el hallazgo de 12 bolsas con una sustancia en polvo.

Existe una investigación para determinar si estuvo involucrado en un ataque anterior que dejó a otro hombre herido en la mano y el pecho.

La presunta responsabilidad del detenido en esa agresión no ha sido determinada judicialmente, y tampoco existe hasta ahora una confirmación pericial pública sobre la composición de la sustancia encontrada.

El Ministerio Público deberá continuar las investigaciones antes de definir el alcance de las acusaciones.

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