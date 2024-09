Cubano de Miami acusado de colarse en la habitación de un motel en Hialeah e intentar violar a una mujer

La víctima declaro que nunca antes había visto al sujeto y que pensó estar viviendo una película.

Los hechos sucedieron en un motel ubicado en el área del número 8 de la calle 13 del este de Hialeah.

La víctima abrió la puerta y pidió ayuda a gritos, pero nadie la escuchaba, mientras trataba de ahuyentar al acusado, pero esto sólo hizo enfurecerlo.

Finalmente, un vecino escuchó los gritos y llamó a la policía. Enseguida, las patrullas de Hialeah llegaron y arrestaron al sujeto.

Vecinos explicaron fuera de cámara que escucharon primero chillidos y luego las sirenas de la policía al llegar.

Tras el arresto, el sujeto fue encarcelado y esta mañana se le presentaron formalmente los cargos.

Roberlandis Fernández Peña enfrenta cargos de allanamiento, que le pudiera llevar incluso a una pena de cadena perpetua.

La víctima todavía sigue afectada con lo sucedido.

“No sé, pero esto es muy duro para mí. Yo soy muy fuerte, pero me vienen bajones energéticos. Déjame decirte que no es fácil, pero es muy duro, a cada rato me viene la cara de ese hombre, lo que me estaba haciendo, las cosas tan horribles que decía”, contaba la victima fuera de cámara.

La jueza le interpuso al acusado una orden de alejamiento respecto a la víctima, ordenándole que no podía acercarse, ni comunicarse con ella por ningún medio, ni terceras personas.

Tras su primera comparecencia en corte, el acusado regresó por orden la jueza a la cárcel TGK del condado.

El viernes deberá regresar aquí a la corte para escuchar las condiciones de la fianza.