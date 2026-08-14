ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

La administración del presidente Donald Trump mantiene bajo revisión las admisiones y beneficios migratorios concedidos durante el Gobierno de Joe Biden , un proceso que incluye los expedientes de cubanos que ingresaron a Estados Unidos mediante el parole humanitario CHNV .

Tom Homan , responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, confirmó que las autoridades están examinando esos mecanismos con el objetivo de detectar posibles casos de fraude, irregularidades migratorias y amenazas para la seguridad nacional o pública .

“Todo esto necesita ser revisado”, afirmó Homan durante una entrevista en The Will Cain Show.

La declaración genera especial interés entre la comunidad cubana debido a que decenas de miles de ciudadanos de la isla utilizaron el CHNV para ingresar legalmente por vía aérea durante la administración Biden.

Sin embargo, existe una distinción fundamental: una revisión del expediente no significa que todos los beneficiarios serán deportados automáticamente .

Homan cuestionó los mecanismos utilizados por la administración anterior para permitir el ingreso de cientos de miles de extranjeros mediante diferentes programas migratorios.

El funcionario aseguró que varias agencias federales están trabajando de manera coordinada para revisar los procedimientos utilizados, los antecedentes de los beneficiarios y la información presentada durante las solicitudes.

El objetivo, según explicó, es identificar personas que las autoridades consideren que no deberían permanecer en Estados Unidos, además de detectar potenciales riesgos para la seguridad.

¿Qué fue el parole humanitario CHNV?

El programa CHNV fue creado para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Para participar, los solicitantes debían cumplir determinados requisitos, incluido contar con un patrocinador en Estados Unidos dispuesto a demostrar capacidad económica para respaldarlos.

Los beneficiarios recibían autorización previa para viajar a territorio estadounidense.

Al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos podían solicitar formalmente el parole, que generalmente se concedía por un período temporal.

Más de 530.000 migrantes llegaron mediante el programa

Aproximadamente 532.000 ciudadanos de las cuatro nacionalidades ingresaron a Estados Unidos utilizando este mecanismo antes de que la administración Trump avanzara con su eliminación.

El Departamento de Seguridad Nacional terminó formalmente el programa y comenzó posteriormente a enviar notificaciones relacionadas con la terminación de determinados paroles.

Por tanto, las nuevas declaraciones de Homan no representan el anuncio de la eliminación inicial del CHNV.

Lo que confirman es un escrutinio más amplio sobre expedientes y beneficios concedidos durante la administración Biden.

¿Todos los cubanos que entraron con CHNV están en riesgo de deportación?

No.

La situación migratoria actual de cada beneficiario puede ser completamente diferente.

Desde que llegaron a Estados Unidos, algunos cubanos solicitaron otros beneficios migratorios, otros tienen procesos pendientes y muchos pudieron acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

También existen personas que ya obtuvieron la residencia permanente.

Por ello, haber ingresado originalmente mediante CHNV no determina por sí solo la situación migratoria actual de una persona.

La revisión no significa deportación automática

Este punto resulta especialmente importante.

El hecho de que las autoridades revisen expedientes del programa no significa que todos los beneficiarios recibirán órdenes de deportación.

Las consecuencias dependerán de factores individuales.

Entre ellos pueden figurar el estatus migratorio actual, solicitudes pendientes, antecedentes, información proporcionada al Gobierno y posibles irregularidades detectadas durante el proceso.

Fraude y documentos falsos pueden cambiar completamente un caso

Las autoridades prestarán especial atención a posibles irregularidades.

Una persona que presentó documentos falsificados, información fraudulenta u omitió datos relevantes podría enfrentar consecuencias muy diferentes a las de alguien que proporcionó información correcta y posteriormente consiguió otro estatus migratorio.

La revisión podría alcanzar tanto el proceso utilizado por el beneficiario como determinados elementos relacionados con sus patrocinadores y solicitudes posteriores.

Cada expediente debe analizarse individualmente.

La Ley de Ajuste Cubano marca una diferencia importante

Los ciudadanos cubanos cuentan con una ventaja migratoria que no existe en los mismos términos para haitianos, nicaragüenses y venezolanos beneficiarios del CHNV.

La Ley de Ajuste Cubano permite que determinados ciudadanos cubanos soliciten la residencia permanente después de cumplir requisitos específicos.

Entre los elementos relevantes se encuentra haber sido inspeccionado y admitido o haber recibido parole, además de cumplir el período de presencia física y otros requisitos establecidos por la legislación.

Por ello, miles de cubanos que ingresaron mediante CHNV pudieron posteriormente presentar solicitudes de ajuste de estatus.

¿Qué ocurre con quienes ya tienen Green Card?

Tener residencia permanente representa una situación jurídica distinta a conservar únicamente un parole temporal.

Una persona que ya obtuvo su Green Card no se encuentra automáticamente en la misma posición que alguien cuyo único fundamento para permanecer en Estados Unidos era el CHNV.

Sin embargo, si las autoridades detectaran fraude material en el proceso utilizado para obtener un beneficio migratorio, podrían existir procedimientos específicos para revisar ese caso.

Nuevamente, la clave está en el expediente individual.

Quienes tienen el ajuste pendiente también están en una situación diferente

Otro grupo importante está compuesto por cubanos que solicitaron la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano pero todavía esperan una decisión de USCIS.

Una solicitud pendiente no equivale a una residencia aprobada.

Sin embargo, tampoco significa automáticamente que la persona vaya a ser deportada debido a la revisión anunciada por Homan.

Será necesario considerar la totalidad de su historial migratorio y cualquier otro documento o beneficio vigente.

La Administración Trump amplía el escrutinio de la política migratoria de Biden

Las declaraciones de Homan confirman que la Casa Blanca continúa revisando las vías migratorias creadas o ampliadas durante la administración anterior.

El Gobierno busca detectar posibles fraudes y determinar si personas admitidas mediante esos mecanismos representan riesgos o carecen actualmente de una base legal para permanecer en el país.

Para los cubanos que utilizaron el CHNV, la conclusión más importante es que no existe una consecuencia única para todos.

Haber entrado con el parole de Biden puede provocar que el expediente forme parte del nuevo escrutinio, pero cualquier medida posterior dependerá del estatus actual, los trámites realizados desde la llegada y la existencia o no de irregularidades en el caso individual.