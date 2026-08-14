EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

El secretario de Guerra de Estados Unidos elevó nuevamente el tono hacia el régimen cubano al asegurar que Cuba está “bajo vigilancia” de Washington por permitir, según afirmó, que actores extranjeros considerados hostiles utilicen territorio de la isla para desarrollar actividades de espionaje contra Estados Unidos.

El funcionario aseguró además que la administración de Donald Trump espera una mayor cooperación de La Habana y expresó preocupación por la posibilidad de que Cuba esté adquiriendo sistemas de armamento capaces de representar una amenaza directa para territorio estadounidense.

La advertencia adquiere especial relevancia por otra frase pronunciada durante sus declaraciones:

“Verán algunas cosas en las próximas semanas que son muy importantes”.

El secretario no explicó a qué medidas concretas hacía referencia.

El funcionario sostuvo que Estados Unidos mantiene una atención especial sobre las actividades desarrolladas desde territorio cubano.

La preocupación de Washington estaría centrada particularmente en la presencia o cooperación de actores extranjeros que Estados Unidos considera malignos y que podrían utilizar la proximidad geográfica de Cuba para recopilar inteligencia.

La isla se encuentra apenas a unas 90 millas de Florida, una ubicación que históricamente le ha otorgado especial relevancia dentro de la estrategia de seguridad estadounidense.

El mensaje del secretario fue directo: Washington observa lo que ocurre en Cuba y espera cambios en el comportamiento del régimen.

EE.UU. exige “más cooperación” de La Habana

El jefe del Departamento de Guerra aseguró que la administración Trump quiere una mayor colaboración del Gobierno cubano.

Aunque no detalló públicamente cuáles serían todas las exigencias de Washington, sus declaraciones estuvieron vinculadas con cuestiones de seguridad, inteligencia y presencia extranjera en el hemisferio.

Estados Unidos ha expresado durante los últimos meses una creciente preocupación por las relaciones de Cuba con Rusia, China e Irán.

Washington sostiene que algunos de esos países podrían aprovechar territorio cubano para desarrollar actividades de inteligencia contra objetivos estadounidenses.

La Habana ha rechazado reiteradamente esas acusaciones.

Preocupación por posibles armas capaces de alcanzar Estados Unidos

Otro de los puntos más sensibles de las declaraciones estuvo relacionado con el armamento.

El secretario manifestó preocupación ante la posibilidad de que Cuba pueda estar adquiriendo armas con capacidad para alcanzar territorio estadounidense.

No presentó públicamente detalles sobre sistemas específicos ni anunció que Washington haya confirmado la instalación de nuevo armamento de esas características.

La afirmación debe entenderse, por tanto, como una preocupación expresada por el funcionario y no como confirmación pública de que esos sistemas ya estén desplegados en Cuba.

“Verán algunas cosas en las próximas semanas”

La declaración que genera mayores interrogantes fue la referencia a las próximas semanas.

“Verán algunas cosas en las próximas semanas que son muy importantes”, adelantó.

El secretario no especificó si se refería a nuevas sanciones, decisiones diplomáticas, operaciones de seguridad, medidas militares o iniciativas regionales.

La ausencia de detalles aumenta la expectativa en momentos en que Washington ha incrementado considerablemente la presión sobre La Habana.

EE.UU.: “No vamos a tolerar ese tipo de influencia maligna”

El funcionario vinculó directamente su advertencia con la política estadounidense hacia el hemisferio occidental.

Según explicó, la administración Trump no permitirá que gobiernos considerados adversarios utilicen países de América Latina o el Caribe para aumentar su presencia estratégica cerca de Estados Unidos.

“No vamos a tolerar ese tipo de influencia maligna”, advirtió.

Cuba fue mencionada dentro de ese contexto.

La Doctrina Monroe vuelve al centro del discurso estadounidense

El secretario relacionó además la posición de Washington con la Doctrina Monroe, formulada originalmente en 1823 y resumida históricamente en la idea de limitar la intervención de potencias externas en el hemisferio occidental.

La administración Trump ha recuperado esa referencia en su discurso sobre la competencia estratégica con China y Rusia en América Latina y el Caribe.

En ese contexto, Cuba adquiere una importancia particular debido a su proximidad geográfica con Estados Unidos y sus relaciones históricas con Moscú y Beijing.

La advertencia llega tras mencionar abiertamente opciones militares

Las nuevas declaraciones se producen después de que el propio secretario de Guerra afirmara recientemente que Washington mantiene “todas las opciones sobre la mesa, incluidas las militares” respecto de Cuba.

En aquella ocasión tampoco anunció una operación concreta ni aseguró que exista una intervención aprobada.

La combinación de ambos mensajes, sin embargo, muestra un endurecimiento evidente del discurso.

Primero, Washington dejó abierta públicamente la posibilidad de utilizar herramientas militares.

Ahora, el secretario asegura que Cuba está bajo vigilancia y anticipa decisiones importantes durante las próximas semanas.

Washington aumenta simultáneamente sanciones e inteligencia

El mensaje coincide además con una campaña más amplia de presión estadounidense.

Durante 2026, la administración Trump ha impuesto nuevas sanciones contra funcionarios, empresas estatales y estructuras militares cubanas.

Paralelamente, reportes de medios estadounidenses han señalado un incremento de los recursos de inteligencia dedicados a la isla.

The New York Times informó recientemente sobre una fuerza de tarea de la CIA enfocada específicamente en Cuba, mientras otras agencias habrían incrementado la recopilación de inteligencia electrónica, financiera y geoespacial.

Una advertencia que deja abiertas varias incógnitas

Las palabras del secretario de Guerra introducen ahora una nueva dosis de incertidumbre en las relaciones entre Washington y La Habana.

No existe en sus declaraciones un anuncio de una operación militar contra Cuba ni información pública que permita concluir qué medidas concretas prepara la administración Trump.

Pero el mensaje político es inequívoco:

Estados Unidos asegura que mantiene a Cuba bajo vigilancia, exige mayor cooperación, advierte contra la presencia estratégica de sus adversarios en la isla y anticipa movimientos importantes durante las próximas semanas.

La incógnita es ahora qué quiso decir exactamente el secretario cuando afirmó que “verán algunas cosas” próximamente.