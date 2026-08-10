Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

La modelo de OnlyFans Courtney Clenney , acusada originalmente de asesinato en segundo grado por la muerte de su novio Christian Obumseli en un lujoso condominio de Edgewater, Miami , aceptó este lunes un acuerdo de culpabilidad que la llevará a prisión.

Clenney, de 30 años y conocida en redes sociales como Courtney Tailor , se declaró culpable de un cargo menor de homicidio involuntario por la muerte de Obumseli, de 27 años, ocurrida en abril de 2022.

La jueza la sentenció a seis años de prisión , con crédito por el tiempo que ya ha permanecido encarcelada, seguidos de cinco años de libertad condicional .

También deberá someterse a una evaluación y tratamiento de salud mental.

El acuerdo representa un giro significativo en un caso que durante cuatro años generó una intensa atención mediática.

Clenney enfrentaba inicialmente un cargo de asesinato en segundo grado , que podría haber resultado en una condena de hasta 30 años de prisión .

Al aceptar responsabilidad por homicidio involuntario, la modelo evitó enfrentar un juicio por el cargo original.

La acusada permanece encarcelada sin derecho a fianza desde su arresto en 2022, por lo que recibirá crédito por aproximadamente cuatro años ya cumplidos.

Esto significa que podría permanecer alrededor de dos años adicionales en prisión, aunque el cálculo definitivo dependerá de las autoridades penitenciarias.

Courtney Clenney se quebró al escuchar a la madre de la víctima

Durante la audiencia, Clenney apareció vestida con el uniforme naranja de la cárcel y permaneció aparentemente tranquila mientras aceptaba formalmente los términos del acuerdo.

La situación cambió cuando la madre de Christian Obumseli tomó la palabra.

Clenney comenzó a llorar mientras escuchaba el impacto que la muerte había provocado en la familia.

“Nada puede describir lo que siente una madre al estar frente a la tumba de su hijo”, expresó.

La mujer habló también de los cumpleaños, celebraciones, conversaciones y momentos familiares que nunca podrán compartir con Christian.

La Fiscalía asegura que la familia aprobó el acuerdo

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, confirmó que la negociación fue realizada en consulta con la familia de Obumseli.

Según la fiscal, el acuerdo permitió que Clenney asumiera responsabilidad penal por la muerte del joven después de años de litigio.

“Con este acuerdo de culpabilidad, la familia de Christian Obumseli finalmente escuchó lo que durante tanto tiempo buscó: que Courtney Clenney aceptara plena responsabilidad por su muerte”, señaló Fernandez Rundle.

La Fiscalía sostuvo durante el proceso que la muerte ocurrió dentro de un patrón creciente de violencia en la relación.

¿Qué ocurrió entre Courtney Clenney y Christian Obumseli?

El caso comenzó el 3 de abril de 2022 en el apartamento que la pareja compartía en Edgewater.

Durante una discusión, Clenney apuñaló mortalmente a Obumseli.

La principal disputa jurídica durante los años posteriores se centró en determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Los abogados de Clenney argumentaron que actuó en defensa propia y aseguraron que ella era víctima de una relación abusiva.

La modelo declaró a los investigadores que tomó un cuchillo y le advirtió a su novio que no se acercara.

Los fiscales presentaron una interpretación completamente diferente.

La Fiscalía sostuvo que existía un patrón de violencia

La Fiscalía de Miami-Dade describió a Obumseli como víctima de violencia doméstica y sostuvo que existían antecedentes que mostraban una escalada de agresiones dentro de la relación.

Durante la investigación aparecieron grabaciones y otros elementos que los fiscales utilizaron para respaldar esa versión.

La defensa, en cambio, insistió durante años en que Clenney había actuado para protegerse.

El acuerdo de culpabilidad evita ahora que esas versiones enfrentadas tengan que ser resueltas por un jurado durante un juicio por asesinato.

El caso también involucró a los padres de Clenney

La batalla judicial se complicó aún más cuando los fiscales acusaron a Courtney Clenney y a sus padres de acceder ilegalmente a una computadora portátil perteneciente a Obumseli.

Esas acusaciones dieron origen a cargos relacionados con delitos informáticos.

Sin embargo, un juez determinó posteriormente que la Fiscalía había accedido indebidamente a material protegido por el privilegio abogado-cliente.

Los cargos informáticos contra Clenney y sus padres terminaron siendo retirados.

De influencer con millones de seguidores a una condena de prisión

Antes de su arresto, Courtney Clenney había construido una enorme audiencia en las redes sociales.

Bajo el nombre de Courtney Tailor, acumulaba más de dos millones de seguidores en Instagram y desarrollaba contenido para OnlyFans.

Su arresto y el posterior proceso judicial transformaron el caso en uno de los crímenes de mayor repercusión mediática ocurridos en Miami durante los últimos años.

Cuatro años después de la muerte de Christian Obumseli, el acuerdo de culpabilidad pone fin a la principal batalla penal sin necesidad de celebrar el esperado juicio por asesinato en segundo grado.