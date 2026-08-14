Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , lanzó una dura crítica contra Fidel Castro y dirigió una advertencia a quienes todavía reivindican al fallecido líder cubano como referente político, en momentos en que el régimen de La Habana celebra el centenario de su nacimiento.

En un mensaje publicado en su cuenta de X , Rubio describió a Castro como un “completo fracaso” y responsabilizó al sistema instaurado después de 1959 de destruir la economía cubana, empobrecer a la población y ejercer una extensa represión política.

El jefe de la diplomacia estadounidense cerró su publicación con una irónica “sugerencia” para quienes pretendan reproducir el modelo político del dirigente cubano: reconsiderarlo antes de hacerlo.

El secretario de Estado utilizó términos especialmente duros para evaluar el legado del fallecido gobernante.

“Fidel Castro fue un completo fracaso en todo excepto en destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propio pueblo”, escribió Rubio.

La declaración coincide con los homenajes organizados por el Gobierno cubano y varios aliados internacionales para conmemorar los 100 años del nacimiento de Fidel Castro .

La administración estadounidense mantiene una interpretación diametralmente opuesta sobre su legado y responsabiliza al sistema político cubano de décadas de represión y deterioro económico.

Una advertencia para quienes quieran “seguir su ejemplo”

Rubio no limitó su publicación a cuestionar al antiguo gobernante cubano.

También dirigió un mensaje a quienes todavía consideran el modelo de Fidel Castro una referencia política.

“Sugiero firmemente que cualquiera tentado de intentar seguir su ejemplo debería reconsiderarlo cuidadosamente, porque si lo hace estaría condenándose al fracaso también”, añadió.

El secretario presentó la advertencia irónicamente como una “sugerencia”.

¿Una respuesta indirecta a Delcy Rodríguez?

El momento elegido para publicar el mensaje generó especulaciones sobre si Rubio estaba respondiendo indirectamente a los recientes elogios realizados por Delcy Rodríguez.

La dirigente venezolana había publicado horas antes un homenaje a Fidel Castro en el que lo describió como un “líder íntegro” y destacó lo que considera su defensa de la soberanía, la justicia social y el internacionalismo.

También aseguró que Castro pertenece al grupo de dirigentes que “trascienden el tiempo” y permanecen en la memoria colectiva.

Numerosos usuarios etiquetaron posteriormente a Marco Rubio en los comentarios de esa publicación.

Sin embargo, Rubio no mencionó directamente a Delcy Rodríguez en su mensaje, por lo que no puede afirmarse que su publicación estuviera dirigida específicamente contra ella.

Putin y Lula también recuerdan a Fidel Castro

Los homenajes por el centenario han trascendido las fronteras cubanas.

El presidente ruso Vladimir Putin destacó públicamente la figura de Castro y lo describió como un símbolo de valores como la libertad, la justicia y el patriotismo.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva también reivindicó la influencia que Fidel Castro tuvo sobre su trayectoria política.

En Nicaragua, las autoridades instalaron además una gigantesca escultura dedicada al fallecido dirigente como parte de las actividades conmemorativas.

Cuba dedica 2026 al centenario de Fidel

El Gobierno cubano declaró oficialmente 2026 como el “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

Como parte del programa de homenajes, La Habana acogió entre el 10 y el 13 de agosto el I Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro”, con la participación anunciada de más de 1.500 delegados procedentes de 63 países.

El acto central celebrado en el Teatro Karl Marx contó también con la presencia de Raúl Castro, quien reapareció físicamente después de varias semanas de ausencia de importantes ceremonias oficiales.

Los homenajes coinciden con una profunda crisis económica

Las celebraciones ocurren mientras Cuba enfrenta una severa crisis económica, energética y social.

La población continúa soportando prolongados apagones, escasez de medicamentos y alimentos, deterioro de los servicios públicos y una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

El Gobierno cubano responsabiliza principalmente a las sanciones estadounidenses de la situación.

Washington y críticos del régimen sostienen, en cambio, que la crisis responde también a problemas estructurales derivados de décadas de economía centralizada, falta de productividad y restricciones a la iniciativa privada.

Rubio mantiene desde hace años una postura crítica hacia el castrismo

La declaración del secretario de Estado mantiene una línea política que ha defendido durante buena parte de su carrera.

Cuando Fidel Castro murió en noviembre de 2016, Rubio, entonces senador por Florida, advirtió que su fallecimiento no significaba automáticamente libertad para los cubanos ni justicia para opositores y activistas.

Desde su actual posición al frente del Departamento de Estado, su capacidad para influir sobre la política estadounidense hacia Cuba es considerablemente mayor.

De las críticas a una estrategia de presión sobre La Habana

La administración de Donald Trump ha incrementado durante 2026 las sanciones y otras medidas contra funcionarios, empresas estatales y estructuras vinculadas al Gobierno cubano.

Rubio ha defendido públicamente esa estrategia y recientemente afirmó que Washington pretende cerrar las “válvulas de escape” utilizadas por La Habana para aliviar el impacto de las sanciones.

También ha asegurado que Cuba constituye una prioridad para la política exterior estadounidense.

Su nuevo mensaje sobre Fidel Castro traslada ahora esa confrontación al terreno histórico e ideológico.

Mientras La Habana y sus aliados internacionales celebran el centenario del antiguo gobernante, Rubio presenta su legado como un fracaso y advierte a quienes todavía pretendan utilizarlo como modelo político.