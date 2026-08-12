Univision despide al presentador cubano Ambrosio Hernández tras más de una década al frente de Noticias 23

TelevisaUnivision despidió al veterano periodista cubano Ambrosio Hernández , uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana en el sur de Florida y hasta ahora presentador de Noticias 23 y del programa de entrevistas y análisis Al Punto Florida .

La salida de Hernández forma parte de una nueva ronda de recortes que también habría afectado a la directora de noticias Yolanda Zugasti y a otros profesionales de la cadena en diferentes mercados de Estados Unidos.

El periodista abandona Univision después de más de una década en esta última etapa dentro de la compañía y tras una trayectoria profesional que supera los 40 años en la radio y la televisión en español de Estados Unidos .

Hernández se incorporó nuevamente a Univision en 2015 , después de desarrollar durante décadas buena parte de su carrera en la competencia, Telemundo 51 .

Desde entonces se convirtió en una de las principales caras de Noticias 23 , especialmente en las ediciones locales dirigidas a la audiencia del sur de Florida.

Durante los últimos años compartió la conducción del noticiero de las 6:00 p.m. con la periodista cubanoamericana Jenny Padura .

Además, encabezaba Al Punto Florida, espacio dedicado a entrevistas, política y análisis de temas de interés para la comunidad del estado.

¿Quién sustituirá a Ambrosio Hernández en el noticiero de las 6 p.m.?

La salida del veterano presentador abre inmediatamente una de las principales interrogantes dentro de Noticias 23: quién ocupará su silla en la edición de las 6:00 p.m.

Uno de los nombres que cobra fuerza es el del periodista cubano Javier Díaz.

Díaz ha sustituido regularmente a los presentadores titulares durante sus ausencias y también ha asumido la conducción de las ediciones de fin de semana.

Por ahora, sin embargo, TelevisaUnivision no ha confirmado oficialmente quién reemplazará a Hernández.

Mario Vallejo ya ocupa el noticiero de las 11 p.m.

Durante años, Ambrosio Hernández fue una de las principales figuras de las noticias locales de Univision en Miami.

Sin embargo, en octubre de 2024 comenzó una reorganización de los espacios informativos cuando el periodista cubano Mario Vallejo asumió la conducción de la edición de las 11:00 p.m.

Hernández permaneció entonces al frente del noticiero de las 6:00 p.m. junto a Jenny Padura, mientras ella también compartía la edición nocturna con Vallejo.

La nueva salida obliga ahora a la cadena a reorganizar nuevamente su equipo de presentadores.

Javier Díaz aparece como posible relevo

Aunque inicialmente podría pensarse en Mario Vallejo para ocupar el espacio dejado por Hernández, las señales apuntan hacia Javier Díaz como una de las opciones consideradas.

El periodista, de 38 años, ha ganado progresivamente protagonismo dentro del noticiero local.

Llegó a Miami procedente de Cuba hace aproximadamente una década y comenzó a trabajar como reportero de televisión, primero en Telemundo y posteriormente en Noticias Univision 23, donde acumula alrededor de nueve años.

Recientemente, Jenny Padura y Díaz aparecieron juntos conduciendo el noticiero y compartieron imágenes del programa en Instagram.

No obstante, cualquier nombramiento continúa pendiente de confirmación oficial.

Más de cuatro décadas frente a los micrófonos y las cámaras

La salida de Ambrosio Hernández resulta especialmente significativa por su extensa trayectoria en los medios hispanos de Estados Unidos.

Nacido en Cienfuegos, Cuba, comenzó su carrera profesional en la radio de Chicago durante la década de 1980.

Posteriormente se trasladó a Miami, donde trabajó en diferentes emisoras, entre ellas WOCN, Unión Radio, SuperQ FM y WQBA.

En 1985 dio el salto definitivo a la televisión al incorporarse a WSCV Canal 51, antes de que la estación se consolidara como Telemundo.

Su primera etapa en Univision comenzó en 1987

Hernández tiene además una larga historia con el propio Canal 23.

En 1987 llegó a Univision como presentador del noticiero 5:30 en Punto.

Posteriormente trabajó para la cadena nacional como conductor de programas como Noticias y Más y Al Mediodía, donde permaneció hasta 1993.

Después regresó a WSCV Canal 51.

Fue presentador principal de Telemundo 51 durante 25 años

Su segunda etapa en Telemundo terminó convirtiéndose en una de las más importantes de su carrera.

Durante aproximadamente 25 años, Hernández fue uno de los principales presentadores de Telemundo 51, convirtiéndose en una figura habitual en los hogares hispanos del sur de Florida.

Compartió el estudio con reconocidas periodistas como Leticia Callava, María Montoya y Daisy Ballmajó.

Su trayectoria lo consolidó como uno de los comunicadores cubanos de mayor permanencia en la televisión de Miami.

Regresó a Univision en 2015

En 2015, Hernández protagonizó un importante cambio profesional al abandonar Telemundo y regresar a Univision.

Allí compartió inicialmente la conducción de Noticias 23 con Alina Mayo Azze.

Tras la salida de Mayo Azze en 2021, Sandra Peebles pasó a compartir el espacio con Hernández.

Peebles también quedó fuera de la compañía en enero de 2024 durante una importante ronda de despidos que afectó a alrededor de 200 trabajadores y provocó la cancelación de varios programas.

Nueva reestructuración en TelevisaUnivision

La salida de Ambrosio Hernández se produce así dentro de un proceso más amplio de reorganización de personal en TelevisaUnivision.

Los nuevos recortes vuelven a afectar al área informativa y se suman a otras reducciones realizadas por la compañía durante los últimos años.

Para la audiencia de Miami, sin embargo, el despido tiene un peso particular: Ambrosio Hernández ha formado parte de la televisión local en español durante aproximadamente cuatro décadas, pasando por las dos principales cadenas dirigidas al público hispano.

Ahora queda por conocerse quién ocupará definitivamente su lugar en Noticias 23 y cuál será el próximo paso profesional de uno de los presentadores cubanos más veteranos de la televisión de Miami.