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Hialeah

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Duniel Areces-Gonzalez, de 37 años, fue detenido tras el presunto robo de 142 aguacates de una plantación de Miami-Dade. La mercancía fue valorada en $852

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Cubano de Hialeah

Arrestan a un cubano de Hialeah acusado de robar 142 aguacates de una plantación en Miami-Dade

Un residente de Hialeah fue arrestado después de que agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) lo vincularan con el presunto robo de 142 aguacates, valorados en aproximadamente 852 dólares, de una plantación ubicada en el suroeste del condado.

El detenido fue identificado como Duniel Areces-Gonzalez, de 37 años, quien enfrenta cargos por robo mayor y entrada ilegal a una propiedad, según consta en el reporte de arresto.

Una camioneta estacionada de noche levantó las sospechas

El incidente ocurrió durante la noche del domingo, cuando un agente realizaba labores de vigilancia en una plantación de aguacates operada por Brooks Tropical, ubicada en el 15101 SW 200th Street, como parte de la Operation Safe Summer 2026.

Durante el recorrido, el agente observó una camioneta pickup blanca estacionada al final de la entrada de la propiedad y decidió acercarse para investigar.

Las autoridades determinaron posteriormente que el vehículo estaba registrado a nombre de Areces-Gonzalez.

Encontraron bolsas negras repletas de aguacates

Cuando los agentes inspeccionaron el vehículo y sus alrededores comenzaron a descubrir la magnitud del presunto robo.

En la parte trasera de la camioneta encontraron 17 aguacates.

Junto al vehículo había además cuatro bolsas negras de construcción llenas de la fruta.

Los agentes continuaron revisando el interior de la plantación y localizaron otras dos bolsas negras con más aguacates, según detalla el reporte policial.

142 aguacates valorados en 852 dólares

Después de contabilizar toda la fruta recuperada, los investigadores determinaron que había un total de 142 aguacates.

El valor estimado de la mercancía ascendía a aproximadamente 852 dólares.

Areces-Gonzalez fue entonces trasladado a la oficina de la Sección de Patrulla Agrícola para continuar con la investigación.

El reporte asegura que reconoció haber sido sorprendido robando

Según el informe de arresto, un investigador intentó entrevistar al sospechoso después de su traslado.

Las autoridades aseguran que Areces-Gonzalez reconoció inicialmente que había sido sorprendido mientras robaba aguacates.

Posteriormente decidió no continuar respondiendo preguntas.

La acusación deberá ahora ser evaluada dentro del proceso judicial correspondiente y el detenido mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una condena.

Enfrenta cargos por robo mayor y entrada ilegal

Areces-Gonzalez fue acusado de robo mayor y entrada ilegal a una propiedad.

Tras su arresto fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK), donde permanecía detenido con una fianza de $3,000, de acuerdo con la información disponible.

El caso pone nuevamente el foco sobre los delitos que afectan a las explotaciones agrícolas del sur de Florida, donde las autoridades mantienen operativos especiales de vigilancia para proteger cultivos, propiedades y equipos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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