Ucrania acepta un acuerdo de paz con Rusia, según funcionario estadounidense

En esta imagen difundida por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, a la izquierda, estrecha la mano del secretario de Defensa de Estados Unidos, Dan Driscoll, el jueves 20 de noviembre de 2025, en Kiev. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP) Ukrainian Presidential Press Office

Ucrania ha aceptado un acuerdo de paz que pondría fin al conflicto con Rusia , según informó un funcionario estadounidense citado por Fox News . Aunque el marco principal está definido, aún quedan pendientes “detalles menores” que deberán resolverse en las próximas rondas de negociación.

De acuerdo con la cadena, el teniente coronel Jeff Tolbert , portavoz del secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, confirmó que Driscoll y su equipo se reunieron con representantes rusos en Abu Dhabi este lunes y martes para avanzar en el borrador del acuerdo.

“Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas. El secretario Driscoll está estrechamente sincronizado con la Casa Blanca y las agencias estadounidenses mientras avanzan estas conversaciones”, afirmó Tolbert.

Fuentes estadounidenses indicaron que una delegación ucraniana también estaba presente en Abu Dhabi , en comunicación constante con el equipo estadounidense.

Las negociaciones se intensificaron después de que se filtrara a Axios el plan de paz de 28 puntos , un borrador inicialmente criticado por líderes europeos y legisladores estadounidenses por considerarlo demasiado favorable a Moscú.

El congresista republicano Don Bacon , de Nebraska, afirmó en X que la versión inicial elaborada por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff era prácticamente un “documento de rendición” para Ucrania , dejándola vulnerable frente a Rusia durante décadas. Sin embargo, aseguró que la última versión —revisada con la participación del secretario de Estado Marco Rubio y aportes de representantes ucranianos y europeos— representa un avance significativo.

“Debemos estar del lado de la libertad y el Estado de derecho”, escribió Bacon.

UCRANIA-GUERRA El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el lunes 3 de noviembre de 2025. (AP Foto/Andrea Rosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El acuerdo llega tras un ataque mortal en Kiev

La decisión de Kiev se produjo horas después de un ataque nocturno ruso contra la capital, que dejó al menos seis muertos y 13 heridos, según autoridades locales. Los misiles impactaron edificios residenciales e infraestructura civil, en plena continuidad de los encuentros diplomáticos entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Ginebra.

Estas reuniones formaron parte del impulso de la administración Trump para concretar un acuerdo que ponga fin a casi cuatro años de guerra.

“Entendimiento común” entre EE.UU. y Ucrania

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, destacó los avances logrados en Ginebra y confirmó que Ucrania coincide con puntos clave del plan de paz.

“Agradecemos las productivas y constructivas reuniones con las delegaciones de EE.UU. y nuestros socios europeos. Se alcanzó un entendimiento común sobre los términos centrales del acuerdo”, afirmó en X.

Umerov añadió que Kiev espera que el presidente Volodímir Zelensky viaje a Estados Unidos “lo antes posible” para cerrar los pasos finales del acuerdo junto al presidente Trump.