americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

Ucrania acepta un acuerdo de paz con Rusia, según funcionario estadounidense

Ucrania acepta un acuerdo de paz con Rusia, según funcionarios de EE.UU., mientras continúan negociaciones en Abu Dhabi y Ginebra. Aún faltan detalles por definir

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
En esta imagen difundida por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, a la izquierda, estrecha la mano del secretario de Defensa de Estados Unidos, Dan Driscoll, el jueves 20 de noviembre de 2025, en Kiev. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP)
En esta imagen difundida por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, a la izquierda, estrecha la mano del secretario de Defensa de Estados Unidos, Dan Driscoll, el jueves 20 de noviembre de 2025, en Kiev. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP) Ukrainian Presidential Press Office

Ucrania ha aceptado un acuerdo de paz que pondría fin al conflicto con Rusia, según informó un funcionario estadounidense citado por Fox News. Aunque el marco principal está definido, aún quedan pendientes “detalles menores” que deberán resolverse en las próximas rondas de negociación.

De acuerdo con la cadena, el teniente coronel Jeff Tolbert, portavoz del secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, confirmó que Driscoll y su equipo se reunieron con representantes rusos en Abu Dhabi este lunes y martes para avanzar en el borrador del acuerdo.

“Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas. El secretario Driscoll está estrechamente sincronizado con la Casa Blanca y las agencias estadounidenses mientras avanzan estas conversaciones”, afirmó Tolbert.

Fuentes estadounidenses indicaron que una delegación ucraniana también estaba presente en Abu Dhabi, en comunicación constante con el equipo estadounidense.

UCRANIA-GUERRA
Vecinos reaccionan mientras ven arder su casa tras el impacto de un dron contra un edificio residencial de varias plantas, durante un ataque ruso en Kiev, Ucrania el martes 25 de noviembre de 2025. (AP foto/Efrem Lukatsky)
Vecinos reaccionan mientras ven arder su casa tras el impacto de un dron contra un edificio residencial de varias plantas, durante un ataque ruso en Kiev, Ucrania el martes 25 de noviembre de 2025. (AP foto/Efrem Lukatsky)

Un plan de paz polémico

Las negociaciones se intensificaron después de que se filtrara a Axios el plan de paz de 28 puntos, un borrador inicialmente criticado por líderes europeos y legisladores estadounidenses por considerarlo demasiado favorable a Moscú.

El congresista republicano Don Bacon, de Nebraska, afirmó en X que la versión inicial elaborada por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff era prácticamente un “documento de rendición” para Ucrania, dejándola vulnerable frente a Rusia durante décadas. Sin embargo, aseguró que la última versión —revisada con la participación del secretario de Estado Marco Rubio y aportes de representantes ucranianos y europeos— representa un avance significativo.

“Debemos estar del lado de la libertad y el Estado de derecho”, escribió Bacon.

UCRANIA-GUERRA
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el lunes 3 de noviembre de 2025. (AP Foto/Andrea Rosa)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el lunes 3 de noviembre de 2025. (AP Foto/Andrea Rosa)

El acuerdo llega tras un ataque mortal en Kiev

La decisión de Kiev se produjo horas después de un ataque nocturno ruso contra la capital, que dejó al menos seis muertos y 13 heridos, según autoridades locales. Los misiles impactaron edificios residenciales e infraestructura civil, en plena continuidad de los encuentros diplomáticos entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Ginebra.

Estas reuniones formaron parte del impulso de la administración Trump para concretar un acuerdo que ponga fin a casi cuatro años de guerra.

“Entendimiento común” entre EE.UU. y Ucrania

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, destacó los avances logrados en Ginebra y confirmó que Ucrania coincide con puntos clave del plan de paz.

“Agradecemos las productivas y constructivas reuniones con las delegaciones de EE.UU. y nuestros socios europeos. Se alcanzó un entendimiento común sobre los términos centrales del acuerdo”, afirmó en X.

Umerov añadió que Kiev espera que el presidente Volodímir Zelensky viaje a Estados Unidos “lo antes posible” para cerrar los pasos finales del acuerdo junto al presidente Trump.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Valentyna Nechyporenko, de 77 años, llora en la tumba de su hijo Ruslan, de 47, durante su funeral en el cementerio de Bucha, en las afueras de Kiev, el lunes 18 de abril de 2022. Ruslan fue asesinado por el ejército ruso el 17 de marzo mientras entregaba ayuda humanitaria a sus vecinos en las calles de Bucha. (Foto AP/Emilio Morenatti)

El plan de paz para Ucrania ensombrece el ánimo en una nación devastada por la guerra

Un paramédico presta primeros auxilios a un vecino herido en un ataque aéreo ruso en Járkiv, Ucrania, la noche del domingo 23 de noviembre de 2025. (AP Foto/Andrii Marienko)

Funcionarios resaltan avances en modificación del plan de paz de EEUU para Ucrania

Duduzile Zuma-Sambudla, izquierda, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, conversa frente al Tribunal Superior durante su juicio por terrorismo relacionado con los disturbios de julio de 2021 en Durban, Sudáfrica, el lunes 10 de noviembre de 2025. (Foto AP)

Acusan a hija de expresidente sudafricano de reclutar hombres para combatir en guerra Rusia-Ucrania

Personas observan cómo socorristas trabajan para extinguir un incendio tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el martes 25 de noviembre de 2025. (AP Foto/Dan Bashakov)

Trump ajusta plan de paz para Ucrania; enviados se reunirán con Putin y autoridades ucranianas

Destacados del día

ALERTA MÁXIMA EN CUBA: supera los 100 pacientes en terapia intensiva por dengue y chikungunya: niños, los más afectados

ALERTA MÁXIMA EN CUBA: supera los 100 pacientes en terapia intensiva por dengue y chikungunya: niños, los más afectados

Muere el actor cubano Luis Alberto Ramírez: la televisión y el teatro lamentan su partida

Muere el actor cubano Luis Alberto Ramírez: la televisión y el teatro lamentan su partida

Banderas ucranianas y estadounidenses en un memorial improvisado en Kiev, Ucrania, el 27 de septiembre del 2024. (AP foto/Efrem Lukatsky)

Hackers rusos atacan firma de ingeniería de EEUU por trabajo con ciudad hermana ucraniana

En esta imagen difundida por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, a la izquierda, estrecha la mano del secretario de Defensa de Estados Unidos, Dan Driscoll, el jueves 20 de noviembre de 2025, en Kiev. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP)
ULTIMA HORA

Ucrania acepta un acuerdo de paz con Rusia, según funcionario estadounidense

Madre cubana detenida tras disparar contra su hijo durante una disputa doméstica en Hialeah Gardens

Madre cubana detenida tras disparar contra su hijo durante una disputa doméstica en Hialeah Gardens

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter