Metrorail

Hombre empuja a una mujer desde un andén del Metrorail de Miami: la víctima murió y el agresor tenía un largo historial criminal

Mujer de 32 años muere tras ser empujada desde un andén del Metrorail en Miami. El agresor, un homeless con amplio historial criminal y en libertad condicional, fue arrestado sin derecho a fianza. El caso reaviva el debate sobre seguridad y manejo de reincidentes en espacios públicos

Por Redacción América Noticias Miami
Un homicidio en pleno sistema de transporte público conmociona a Miami-Dade

La muerte de Kanisa Love, una mujer de 32 años que fue encontrada sin vida bajo la estación Dadeland South del Metrorail, ha generado consternación en todo el condado Miami-Dade y ha reabierto el debate sobre la seguridad en el transporte público.

Las autoridades arrestaron a Jorge Gómez, de 45 años, un hombre sin hogar con un extenso historial criminal, acusado de empujar a la víctima desde el andén, provocando una caída mortal.

La víctima fue hallada bajo la estación del Metrorail

El cuerpo de Love fue localizado el sábado 15 de noviembre bajo la estructura elevada del sistema de transporte, en la intersección de la SW 80 Street y US-1.

Agentes del Sheriff y un equipo de bomberos acudieron al lugar tras recibir un reporte sobre una mujer inconsciente. Minutos después, personal de Rescate de Bomberos confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con el informe del médico forense, la mujer murió por traumatismo contundente en la cabeza, y la muerte fue clasificada como homicidio.

Videos captaron el ataque antes y después del empujón mortal

Un informe policial detalla que cámaras de vigilancia registraron el momento en que Gómez se acercó a Love “sin provocación alguna” y la empujó al suelo.

Otro video captado minutos antes muestra a la joven alejándose del sospechoso, mientras él la seguía con evidente alteración. No se ha establecido si ambos se conocían ni existe, por ahora, un motivo claro del ataque.

Testigos citados por NBC6 afirmaron que vieron a Gómez empujar a la víctima también en un centro comercial cercano, antes de que la mujer terminara cayendo desde el andén del Metrorail.

Los investigadores confirmaron que el golpe en la cabeza fue el factor determinante en su muerte.

El sospechoso confesó y enfrenta cargos por asesinato

Gómez fue detenido el jueves posterior al incidente y, durante el interrogatorio, confesó su participación en los hechos. Posteriormente fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center.

Su historial criminal en Miami-Dade se remonta a 2014, incluyendo arrestos por:

  • Violencia doméstica

  • Robo

  • Posesión de cocaína y marihuana

  • Hurto mayor (condenado en 2023)

Además, el detenido se encontraba bajo libertad condicional hasta febrero de 2026.

Durante la audiencia de fianzas, la jueza Mindy Glazer ordenó su detención sin derecho a fianza, citando el riesgo para la comunidad.

“Empujó a la víctima desde el andén del Metrorail, causándole la muerte”, declaró un fiscal.

“Mató a una mujer de 32 años que estaba de pie en una estación del Metrorail”, afirmó la magistrada.

Una víctima lejos de casa

Kanisa Love había cumplido 32 años apenas una semana antes, el 7 de noviembre. Era originaria del estado de Georgia y no tenía familiares en el sur de Florida.

El caso no solo revela fallas en la seguridad del Metrorail, sino que también plantea interrogantes sobre la presencia de personas sin hogar con antecedentes violentos en zonas públicas de alta afluencia.

Mientras Gómez espera juicio por asesinato en segundo grado, la comunidad lamenta una muerte evitable, brutal y registrada por cámaras de seguridad.

