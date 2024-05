Cuatro heridos tras un choque en una iglesia del noroeste de Miami-Dade

Las cámaras de vigilancia de la Iglesia Bautista Misionera New Solid Rock, ubicada en la avenida 22 y la calle 91 del noroeste del condado, captaron el momento en que los automóviles involucrados, un Dodge Challenger de color naranja, y un KIA Forte plateado, chocaron contra la pared del templo.

“Horrible, mi casa da justo en la esquina y cuando escuché el primero dije viene un carro para acá, fue horrible, sonó muy duro, yo me asusté”, agregó Stephanie Gigante, residente del área.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 am de este jueves y en las imágenes se observa una mujer herida en el suelo y la rápida acción de los bomberos de Miami-Dade trasladando a otro de los lesionados, que estaba en el interior del Dodge.

“Como a la 1:30 am y uno de los carros quedó compactado hasta la mitad y el del hueco de allá era como un challenger o algo así y había una chica tirada en el piso, pero no quise ver el resto, vi que los sacaron a todos pero no quise ver el resto”, continuó Stephanie Gigante, residente del área.