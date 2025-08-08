americateve

ICE

Publican el arresto de Agentes de ICE a Exteniente Coronel Cubano escondido en MIAMI

El ICE arrestó en Miami al exteniente coronel cubano Jorge Luis Vega García por su presunta participación en torturas durante la Primavera Negra de 2003. Fue detenido tras ingresar a EE. UU. bajo el Parole Humanitario

americateve | Redacción América Noticias Miami
ICE CUBANO

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió este viernes las primeras imágenes de la detención en Miami de Jorge Luis Vega García, exteniente coronel del Ministerio del Interior de Cuba (MININT), acusado de participar en torturas durante la Primavera Negra de 2003.

Las fotografías, compartidas por la sede de ICE en Tampa a través de su cuenta en X, muestran el momento en que los agentes interceptan y arrestan al exmilitar, de 55 años, conocido por exprisioneros políticos como “Veguita”. “No hay ningún lugar seguro en Estados Unidos para las personas que intentan escapar de su pasado violento”, advirtió la agencia en su publicación.

Vega García ingresó legalmente al país el 20 de enero de 2024 por el Aeropuerto Internacional de Tampa, amparado bajo el programa de Parole Humanitario, según recordó el periodista Mario J. Pentón. Su llegada generó controversia al conocerse que había dirigido los temidos centros penitenciarios Agüica y Canaleta, en Matanzas, durante años de fuerte represión contra opositores.

El arresto se produjo tras un reportaje de Pentón que reunió testimonios de varios exprisioneros políticos, entre ellos Benito Ortega Suárez, Pablo Pacheco Ávila, Blas Giraldo Reyes y Fidel Suárez Cruz. Todos coinciden en señalar a Vega como responsable de ordenar golpizas, confinamientos prolongados y torturas físicas y psicológicas durante la ola represiva de marzo de 2003, cuando el régimen de Fidel Castro encarceló a 75 opositores.

Documentos firmados por el propio Vega en Cuba y en Estados Unidos, así como la confirmación de una exoficial penitenciaria, Lainersy Ávila Castro, sirvieron para corroborar su identidad y su trayectoria en el MININT. Ávila incluso aseguró que Vega fue ascendido antes de su jubilación, descartando cualquier distanciamiento con su pasado represivo.

Víctimas como Fidel Suárez Cruz y Blas Giraldo Reyes celebraron la detención, considerándola un acto de justicia y un paso crucial para que los responsables de crímenes contra opositores rindan cuentas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Publican el arresto de Agentes de ICE a Exteniente Coronel Cubano escondido en MIAMI

