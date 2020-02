Continúa la búsqueda de bebé desaparecido luego de tripe asesinato y suicidio de su padre

Tres días después que asesinaran a su madre, abuela y bisabuela, Andrew Caballeiro continúa desaparecido.

El menor fue presuntamente secuestrado por su padre Ernesto Caballeiro, quien se suicidó en el condado

Pasco después de que huyera de Miami cuando cometió el triple homicidio.

Familiares de las víctimas Isabel Valdez, Lina González, y Arleti García continúan esperanzados en que Caballeiro haya entregado su hijo a alguien antes de suicidarse.

El Departamento de Homicidios de Miami-Dade continúa liderando la investigación de la misteriosa desaparición del recién nacido, pero agentes del FBI están revisando las últimas llamadas que realizó Caballeiro y los videos grabados por las cámaras de seguridad de la misma vivienda donde ocurrió la masacre y las imágenes obtenidas por los sistemas de vigilancia de los vecinos.

La familia de las víctimas también informó que no tiene la fecha de los funerales, aunque anunciaron que al tío de una de las fallecidas, quien vive en Cuba, se le otorgó una visa humanitaria.

Los familiares también agradecieron a la comunidad por el dinero que ha donado a través de la cuenta de Go Fund Me para recaudar fondos no solamente para pagar los gastos fúnebres, sino también para la otra hija de Arleti, Andrea, de nueve años, que se encontraba en la escuela en el momento del triple crimen y quien quedó huérfana.