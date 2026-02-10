americateve

Air France

Air France reestructura vuelos a Cuba por escasez crítica de combustible y agrava el aislamiento aéreo de la isla

Air France modifica su ruta a Cuba ante la falta de combustible de aviación, una señal más del colapso energético que golpea la conectividad internacional

americateve | Redacción América Noticias Miami
PARÍS / LA HABANA. — La aerolínea Air France anunció una reestructuración de sus vuelos hacia Cuba debido a la grave escasez de combustible de aviación en los aeropuertos de la isla, una crisis que ya está rompiendo la conectividad aérea internacional del país caribeño.

Según fuentes del sector, la compañía francesa se ve obligada a modificar itinerarios y operaciones técnicas para poder mantener sus vuelos, una medida excepcional que refleja el deterioro acelerado del sistema energético cubano.

Air France Cuba

Vuelos más largos y costosos

La reestructuración implica ajustes operativos y posibles escalas técnicas fuera de Cuba para garantizar el repostaje de combustible, lo que incrementa costos, tiempos de viaje y riesgos operacionales.

Aunque Air France no ha anunciado una cancelación total, expertos advierten que la continuidad de la ruta está en duda si no se restablece el suministro de combustible Jet A-1 en la isla.

Combustible: el talón de Aquiles

La decisión se produce días después de que aerolíneas canadienses suspendieran vuelos a Cuba por la misma razón: no hay combustible suficiente para aviones.

Cuba atraviesa una crisis energética sin precedentes, agravada por la falta de petróleo importado, apagones masivos y el colapso de la generación eléctrica, factores que ahora impactan directamente en la aviación comercial.

Golpe al turismo y al ingreso de divisas

Francia es uno de los mercados europeos relevantes para el turismo cubano. La reestructuración de Air France supone un nuevo golpe al sector turístico, una de las principales fuentes de divisas del régimen, que ya enfrenta ocupaciones hoteleras mínimas y cierres de instalaciones.

Analistas señalan que la salida progresiva o reducción de operaciones de aerolíneas internacionales acelera el aislamiento económico de Cuba, limita la entrada de turistas y dificulta incluso la repatriación de viajeros.

Señal de alerta para otras aerolíneas

El movimiento de Air France se suma a una cadena de decisiones similares por parte de compañías extranjeras y refuerza la percepción de que operar en Cuba se ha vuelto logísticamente inviable.

Mientras el régimen atribuye la crisis a factores externos, la realidad es que la falta de infraestructura, inversión y planificación energética está empujando a las aerolíneas a reducir, modificar o abandonar sus rutas hacia la isla.

