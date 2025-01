Choque que involucró una patrulla de las escuelas de Miami-Dade deja tres heridos

El accidente se reportó a las 6:30 am de este miércoles e involucró tres vehículos, incluyendo una patrulla de la policía de las Escuelas Públicas de Miami-Dade.

“Yo escuché el helicóptero, él viene a mi casa a buscar a los niños para llevarlos a la escuela y cuando llegue, él no estaba aquí. Dije, espero que no sea Mike. Pero sentí que estaba allí y caminé a la esquina, donde vi las cámaras y me di cuenta que era él”, dijo Stephanie Paul.

La policía de Miami-Dade está trabajando para determinar qué y quién provocó el accidente, aunque este hecho no toma por sorpresa a quienes viven en la zona.

“Yo llevo casi un año aquí y he visto en una semana dos accidentes. Esta calle es muy mala, la otra esquina era igual, pero pusieron un stop de cuatro esquinas y mejoró”, dijo Humberto Romero, residente del área.

“Esto lo han tumbado dos o tres veces, lo que pasa es que no hay visibilidad, cuando llega aquí, el pare está allá atrás y la mayoría de los accidentes es por eso, no hay visibilidad, es raro que al mes no hayan dos accidentes como mínimo”, dijo Dariel Arrieta, residente del área.

El choque permanece bajo investigación.