Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de culpabilidad propuesto por la Fiscalía y enfrentará un nuevo juicio en Miami

El reguetonero cubano Yosvany Sierra Hernández , conocido mundialmente como Chocolate MC , rechazó este martes un acuerdo de culpabilidad presentado por la Fiscalía de Miami-Dade , una decisión que lo expone a una sentencia considerablemente más severa si es declarado culpable en los próximos procesos judiciales.

Según reportó Telemundo 51 , el acuerdo proponía unificar todos los cargos activos contra el artista —incluido el de solicitud de homicidio , por el cual ya fue declarado culpable— junto con acusaciones de secuestro y robo en mayor cuantía , a cambio de una condena de 12 años de prisión y cinco años de probatoria .

El ofrecimiento fue discutido durante una audiencia donde Chocolate estuvo acompañado de su abogado, Adolfo Gil . Tras una breve consulta con su defensa, el cantante optó por rechazar el convenio , confirmaron medios locales.

La periodista Maylin Legañoa , presente en la audiencia, explicó que la Fiscalía sostuvo que cuenta con “ evidencia sustanciosa ” para sostener los cargos en un juicio.

Entre las pruebas mencionadas sobresale un video vinculado al presunto secuestro de un fan en Opa-locka, un caso que agravó significativamente la situación legal del reguetonero.

Durante la audiencia, el juez fue directo: de no aceptar el acuerdo, Chocolate MC podría enfrentar una condena mucho mayor si el jurado lo declara culpable en juicio.

Aun así, el artista —visiblemente firme— aseguró que la pena propuesta le resultaba injusta y reiteró que no se considera culpable.

Un historial judicial que complica aún más su panorama

El rechazo al acuerdo se produce semanas después de que Chocolate fuera declarado culpable de solicitar el homicidio de Damián Valdez-Galloso, presunto implicado en el asesinato del reguetonero El Taiger.

En ese caso, el juez determinó que las amenazas publicadas por Chocolate en redes sociales eran “amenazas reales” y no estaban protegidas por la Primera Enmienda, debilitando de forma decisiva la estrategia de la defensa.

Secuestro, robo y deportación pendiente: un panorama en deterioro

Mientras aún no se fijan fechas para los juicios de secuestro y robo, el reguetonero enfrenta múltiples procesos abiertos, continúa sin derecho a fianza y pesa sobre él una orden de deportación desde 2022, aunque Cuba se ha negado a recibirlo.

Su situación, que comenzó como un escándalo artístico, está hoy completamente centrada en los tribunales, con un desenlace que podría marcar un antes y un después en su carrera y vida personal.