Frank Abel

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma tras una infracción de tránsito. Enfrenta cuatro cargos y existe preocupación por posibles consecuencias migratorias y entrega a ICE

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Frank Abel

El comunicador fue detenido tras una infracción de tránsito que derivó en múltiples cargos y podría complicar su situación migratoria en EE.UU.

El presentador cubano Frank Abel Gómez Bernal, de 46 años, fue arrestado en la madrugada del 14 de diciembre en el condado de Oklahoma, luego de un incidente de tránsito que escaló rápidamente hasta convertirse en un caso penal con posibles consecuencias migratorias.

La detención quedó registrada en los archivos oficiales del sistema penitenciario del estado, y ha generado preocupación tanto entre colegas como dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos.

¿Cómo ocurrió el arresto?

De acuerdo con los reportes policiales disponibles, Frank Abel fue detenido pasadas las 3:00 a.m. luego de realizar un giro a la izquierda con el semáforo en rojo, lo que motivó la intervención inicial de los agentes.

Durante la inspección rutinaria, los oficiales detectaron irregularidades adicionales que agravaron la situación:

  • El conductor tenía la licencia suspendida

  • El seguro del vehículo estaba inactivo

  • Durante el procedimiento, se produjo un episodio de resistencia al arresto

Estos elementos derivaron en la formalización de cuatro cargos en total.

Cargos que enfrenta Frank Abel

Según la ficha policial y lo explicado por sus colegas en el pódcast Destino Tolk, los cargos imputados son:

Giro indebido en la vía pública

Conducir con licencia suspendida

Circular con seguro de automóvil inactivo

Resistencia al arresto

El último cargo habría sido consecuencia de una reacción nerviosa durante el proceso, según relataron personas cercanas al presentador.

Lo que dijeron sus colegas

La información fue confirmada públicamente por Destino y Fernan en su pódcast en YouTube, donde expresaron preocupación por la situación legal y migratoria del comunicador.

Destino relató cómo se enteró del arresto:

“Recibí un mensaje urgente de Leonor, la hermana de Frank Abel, diciéndome que su hermano estaba preso”.

Fernan añadió que no se trata de una persona violenta, y atribuyó lo ocurrido a un momento de pánico:

“Frank Abel padece de los nervios. Al verse en esa situación, con su estatus migratorio, entró en pánico y se resistió”.

La gran preocupación: ICE y su estatus migratorio

Uno de los puntos más delicados del caso es la posible intervención de las autoridades migratorias federales.

Frank Abel ingresó a Estados Unidos en 2022, tras salir de Cuba con pasaporte oficial, y actualmente se encuentra bajo un estatus migratorio I-220A, con proceso pendiente ante la corte de inmigración.

Sus colegas advirtieron:

“Tememos que cuando salga de custodia local, pueda ser entregado a ICE”.

Este escenario podría abrir un procedimiento de detención migratoria, algo que preocupa especialmente a la comunidad cubana con estatus similares.

Situación actual

Hasta el cierre de esta nota:

  • Frank Abel permanece enfrentando cargos en el condado de Oklahoma

  • No se ha informado públicamente el monto de la fianza

  • Personas cercanas han expresado disposición a ayudar económicamente para que enfrente el proceso en libertad

El caso sigue en desarrollo y podría tener repercusiones legales y migratorias significativas.

Contexto clave

Este arresto vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad migratoria de miles de cubanos con estatus temporales en EE.UU., donde una infracción de tránsito puede derivar en consecuencias mayores, especialmente bajo un entorno de mayor cooperación entre autoridades locales e inmigración.

