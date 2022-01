Captado en Cámara: un Mazda se sale la i95 y se estrella contra un Dealer de autos antiguos en Miami

En el vídeo se observa a la pareja discutir durante varios minutos, antes de marcharse del lugar.

El dueño del negocio alertó a la policía de lo sucedido el lunes en la mañana. Horas después, recibió una llamada de la mujer que supuestamente iba de pasajera, diciendo que quería recuperar su vehículo.

“Ella me dijo que era quien conducía el Mazda cuando se estrelló, pero en el video se ve que no era ella. También dijo que iba a venir a explicar lo sucedido y a reunirse con la policía, pero no lo hizo”, agregó Vernon, quien confía en que la pareja sea detenida, porque, aunque es la tercera vez que alguien se estrella contra su negocio, nunca antes habían quedado captados por las cámaras de vigilancia.

“Esta es la primera vez que tengo una grabación tan buena, porque tengo un excelente sistema de cámaras de vigilancia, aunque no voy a mentir, me siento muy triste por lo que pasó cuando intentas ganarte la vida, suceden cosas como esta y te arruinan”, agregó el dueño del negocio.

Las pérdidas económicas que dejó el choque son incalculables, y es que, por tratarse de vehículos antiguos, las piezas para repararlos son casi imposibles de encontrar.