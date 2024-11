CAPTADO EN CAMARA: Roban un Montacargas de una yarda en Miami

Aunque los perros guardianes salieron, esto no impidió que el hombre siguiera adelante con su plan y entrara a robarse el montacargas, el cual estaba anclado a un sedán blanco del que no podía zafarse.

Ante este inconveniente, el cómplice se acercó a ayudar y al percatarse de la cámara de seguridad, salió corriendo para que no quedara registro de su cara.

El montacargas está valorado en $22,000 y el propietario del dealer está ofreciendo $5,000 de recompensa a quien logre dar con su paradero.

“En el audio se escucha cómo una persona le dice a la otra que se quedó trabada, pero no logramos reconocer las caras, una está tapada y la otra no”, añadió Angie Barrios.

Automotores Calima es un dealer que compra vehículos en subastas para exportarlos a República Dominicana y lleva 10 años trabajando en la zona.

Por primera vez en todo ese tiempo, sus actividades se encuentran completamente paralizadas.

“Estoy parado aquí, porque no puedo mover los carros, porque no puedo sacar los carros del fondo. Sin el forklift no podemos trabajar, estamos de manos atadas”, dijo Iván José Jácamo, trabajador de Automotores Calima.

“Nos dejaron atados, ya que no podemos trabajar sin esa maquinaria, esperamos que las autoridades la policía de Miami-Dade vino, hizo el reporte y esperamos que ellos puedan hacer su trabajo y logren dar con el paradero de esta gente”, agregó Angie Barrios, manager de Automotores Calima.

Ante esta Importante pérdida, la seguridad en el establecimiento ha sido reforzada.

“El consejo que le doy a los negocios es que le pongan GPS a este tipo de maquinarias, siempre lo habíamos pensado, pero cosas que pasan y nos agarraron fuera de base y se lo llevaron”, continuó Angie Barrios.

Se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.