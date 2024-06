Captado en cámara: hombre es baleado de gravedad mientras manejaba un Toyota Camry en el SW de Miami

“Entonces salgo y ya está esto armado, está bien triste esta situación, porque me pudo haber cogido a mí también en el cruce que acabo de hacer, entonces he vivido unos años atrás aquí y es una zona que es Homestead, donde vive mucha gente, pero nunca había escuchado este tipo de problemas”, dijo Reiner Méndez, residente del área.

“Yo estoy en shock porque yo vivo cerca y no sabía nada, ahora es que me entero. Estoy sorprendida porque esto aquí es bien tranquilo. Yo no salgo muy tarde de la casa, a más tardar a las 10 ya estoy en mi casa”, dijo Nataly Pérez, residente del área.

Durante varias horas, los investigadores permanecieron en el lugar recabando evidencias y buscando vídeos de seguridad.

Quienes transitan a diario por la concurrida zona ven con preocupación lo que consideran el aumento de la violencia armada en las calles.

“Todo el mundo no puede tener armas y puedes ver la diferencia que hay desde hace cuatro años es completamente diferente todos los días, tú ves el televisor y ves un tiroteo por aquí y un tiroteo por allá, cualquier loco ahora compra una pistola”, dijo Elías Medreri, residente del área.

“Si de vez en cuando me he dado cuenta el que están sucediendo este tipo de cosas que no deben de suceder, esas son las personas que no tienen cabeza, sentimientos, nada. Uno puede tener niños y son cosas que deberían mejorar, aunque la mentalidad de cada quien no hay quien la mejore, ya te digo, nace con la persona y según la crianza de cada cual”, dijo Dairon Mulet, residente del área.

Como siempre, se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.