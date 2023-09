Cancelan concierto de Lenier Mesa en el Flamingo Theater Bar de Miami

Lenier Mesa no cantará el 15 de septiembre en el Flamingo Theater Bar como estaba programado.

Después de su polémico viaje a Cuba durante el Santa Maria Music Fest, el cantante cubano residente en Miami, se presentó en Las Vegas a finales de agosto y también apareció en medios radiales de Puerto Rico, pero el concierto en un importante club de Miami, donde tantas veces cantó en el pasado, no se realizará, según confirmó el Nuevo Herald al llamar al número telefónico indicado para hacer reservaciones para el Flamingo Theater Bar en el The Four Ambassadors, en Brickell Bay.