Buscan a dos afroamenricanos que golpearon a hombre en un Publix de Mirarmar tras discutir por un parqueo

“Iniciamos una discusión. Y primero sale uno de los hombres del auto y luego sale el otro y golpea mi auto y yo le digo: 'No vuelvas a golpear mi auto', y me arrojó algo. Y salgo del vehículo. Me pusieron la pistola en la cara, en la nariz y en los ojos. y luego, cuando dejé caer al suelo al hombre de las rastas, el otro hombre me puso el arma en la cabeza y disparó por encima de mi oreja izquierda”, explicaba la víctima a la operadora del 911.