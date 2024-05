Bomberos batallaron contra incendio de gran magnitud en un complejo multifamiliar en Allapattah

Al momento del incendio, la estructura se encontraba desocupada, pues recientemente había sido adquirida por un dueño para ser remodelada, por lo que no se descarta que el incendio haya sido provocado, aunque las autoridades continúan investigando.

Alrededor de las 4:00 am de este viernes, los bomberos de la ciudad de Miami respondieron a la llamada de emergencia en relación con un voraz incendio en la vivienda multifamiliar ubicada en el 3020 de la calle 19 del noroeste, en Allapattah .

“Nos enteramos que esta estructura no estaba ocupada, entonces, no hubo víctimas, ni heridos, gracias a Dios, ahora en este momento el incendio todavía se mantiene bajo investigación para enterarnos cómo fue que sucedió”, agregó Pete Sánchez.

Aunque el dueño de la vivienda no quiso emitir declaraciones en cámara, el incendio le parece sospechoso, ya que recientemente la propiedad fue vendida y no tenía electricidad, por lo tanto, no considera posible que se registrara un corto circuito.