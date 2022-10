Balean a un hombre a las afueras de un supermercado en el NW de Miami

“El vehículo estaba manejando en sentido este, cuando una persona estaba cruzando hacia el sur cuando desafortunadamente el vehículo atropelló a esta señora. Lo malo de este incidente es que el vehículo no paró, no ayudó, ni llamó al 911 y la mujer murió en el hospital”, agregó Sierra.

El chofer responsable conducía un Honda CRV de color rojo. Algunos trabajadores del área denunciaron que la vía es totalmente insegura para los peatones.

“Yo hace unos días estaba con una señora aquí mostrándole unos equipos y fíjate que rápido pasó que estaba la amarilla allá que a la señora se le levantó la falda de la velocidad con la que iba era un camión y si pasan rápido, y ahí han pasado pocas cosas para lo que se ve aquí”, dijo Lisette Rodriguez, trabajadora del área.

La víctima aún no ha sido identificada. Las autoridades informaron que no era residente de la Florida y no han podido contactar a sus familiares.

“Es un ser humano que tiene un familiar, un hijo, un hermano que se preocupan por ella y capaz piensan que todo está bien y sería muy triste que se enteraran que perdió su vida por culpa de la negligencia de un chofer”, dijo Robert Duberhet.

Se le pide a quien tenga información de alguno de los dos casos que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com