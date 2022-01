Balacera en Northwest de Miami deja a tres personas heridas

Según los investigadores, los hombres armados se movilizaban en un automóvil cuando abrieron fuego hacia la residencia donde se encontraban las víctimas.

“Se escucharon como 50 disparos ayer a las 10 de la noche, esto se está poniendo cada vez más malo, ya no es novedoso mirar al cielo y ver los helicópteros dando vueltas por aquí”, dijo José Chávez, residente del sector.

El incidente ocurrió en la calle 58 y la avenida 23 del noroeste del condado. Un vecino, quien pidió no quiso ser identificado, contó que una madre y sus hijos viven en la casa y pudieran ser las víctimas del tiroteo.

Quienes residen en el sector denuncian que la violencia ha ganado terreno en el área.

“Nosotros debemos encerrarnos porque aquí no se puede caminar por la calle, mi hijo me dice anoche mamá son fuegos artificiales y yo le digo no, son disparos así que vamos a acostarnos a dormir y rezar hasta que amanezca”, aseguró Olga Paz, residente del área.

La señora Eunice Nava contó que lleva pocos días viviendo en el sector y el tiroteo ha despertado en ella miedo y preocupación.

“Lo más importante es la seguridad de uno, ya iremos viendo cómo avanza esto porque imagínese que sigan los tiroteos, que hace uno? De verdad me da mucha preocupación, yo no salgo de la casa para nada”, señaló Eunice Nava.

Las autoridades le piden a quien tenga más información que se comunique con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-8477.