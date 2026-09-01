Cubano iba a volar de Miami a Cuba y dijo que llevaba una bomba: terminó arrestado y perdió el vuelo

Una supuesta broma volvió a activar los protocolos de seguridad del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) . Esta vez, un cubano de 33 años que se disponía a abordar un vuelo de American Airlines con destino a Camagüey terminó arrestado después de decir a una agente de embarque que llevaba una bomba.

El pasajero fue identificado como Yoel Guevara-Crespo , residente en Lake Charles, Louisiana.

Según el reporte de arresto citado por Local 10, el incidente ocurrió este lunes cuando una empleada de American Airlines realizaba las preguntas habituales de seguridad antes del embarque.

Cuando le preguntó si transportaba baterías de litio o dispositivos incendiarios, Guevara-Crespo respondió:

“No, pero tengo una bomba”.

El comentario le costó el viaje y terminó con agentes de seguridad interviniendo en la puerta de embarque.

Iba a abordar el vuelo AA1319 con destino a Camagüey

Guevara-Crespo tenía previsto viajar en el vuelo AA1319 de American Airlines hacia Camagüey, Cuba.

Todo transcurría normalmente hasta las preguntas de seguridad previas al embarque.

Después de escuchar la referencia a una bomba, la agente informó inmediatamente al pasajero que no podría abordar el avión y que debía comunicar lo ocurrido a su supervisora.

El hombre respondió que se trataba de una broma.

Pero en un aeropuerto, cualquier referencia a explosivos puede activar inmediatamente los protocolos de seguridad.

“No, pero tengo una bomba”

La frase quedó reflejada en el informe de arresto.

La empleada había preguntado sobre artículos que pudieran representar un peligro para la seguridad del vuelo.

La respuesta del pasajero fue:

“No, pero tengo una bomba”.

Las autoridades fueron notificadas inmediatamente.

El procedimiento no se detuvo después de que Guevara-Crespo explicara que estaba bromeando.

Los agentes tenían que descartar que existiera realmente algún artefacto peligroso.

Un perro K-9 revisó el equipaje

Personal de seguridad acudió a la puerta de embarque y puso al pasajero bajo custodia sin que se reportaran incidentes.

Su equipaje fue sometido posteriormente a una inspección con una unidad canina especializada.

El resultado fue negativo.

No se encontró ninguna bomba ni material explosivo, según la información disponible.

La ausencia de un artefacto real, sin embargo, no impidió que el caso continuara por la vía penal.

Admitió que había realizado el comentario

Guevara-Crespo fue trasladado a la estación policial ubicada dentro del aeropuerto.

Según el reporte, allí admitió haber pronunciado la frase que provocó la intervención.

Posteriormente fue ingresado en el Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK).

Los registros indicaban una fianza de $2.500.

El cubano perdió además el vuelo que debía llevarlo a Camagüey.

Segundo caso prácticamente idéntico en apenas 24 horas

Lo más llamativo del episodio es que ocurrió aproximadamente un día después de otro incidente casi idéntico en el mismo aeropuerto.

El domingo, Osniel Blanco-López, cubano de 52 años y residente en Miami, fue arrestado después de hacer otra supuesta broma relacionada con explosivos.

En aquella ocasión ocurrió en un mostrador de boletos de American Airlines.

Cuando un trabajador le preguntó si transportaba mercancías peligrosas, respondió en español:

“Tengo una granada”.

Y se rio.

“Esto no es una broma”

El trabajador que escuchó a Blanco-López reaccionó inmediatamente.

“Esto no es una broma”, le advirtió.

Las autoridades fueron alertadas y también utilizaron una unidad K-9 para revisar sus pertenencias.

Al igual que ocurrió con Guevara-Crespo, la inspección no encontró explosivos.

Pero Blanco-López también terminó arrestado.

Según reportes posteriores, ya había salido de la cárcel este martes.

Tres cubanos arrestados este año por incidentes similares

Los casos de Guevara-Crespo y Blanco-López no son los únicos registrados en 2026.

En enero, Eulalio Felipe Orama, cubano de 49 años residente en Houston, también fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami después de mencionar una bomba durante el proceso de embarque de otro vuelo de American Airlines.

Tampoco se encontró un explosivo real en aquel caso.

La sucesión de incidentes ha vuelto a poner sobre la mesa las graves consecuencias que puede tener una supuesta broma relacionada con bombas dentro de un aeropuerto.

Una “broma” puede activar todo el protocolo de seguridad

En instalaciones aeroportuarias, el personal no puede simplemente asumir que una referencia a una bomba es humorística.

Una afirmación de ese tipo puede obligar a:

detener al pasajero, revisar su equipaje, utilizar perros especializados, movilizar agentes y evaluar si existe algún peligro para la aeronave o la terminal.

Dependiendo de las circunstancias, el incidente también puede afectar el proceso de embarque y las operaciones de otros pasajeros.

Por esa razón, las autoridades tratan inicialmente este tipo de comentarios como potenciales amenazas.

Florida contempla fuertes penas por falsas amenazas

La legislación de Florida establece sanciones severas para determinados casos de falsas amenazas relacionadas con explosivos.

Bajo el Estatuto 790.163, una falsa amenaza relacionada con la colocación o detonación de una bomba puede constituir un delito grave de segundo grado.

Una condena por un delito de esa categoría puede implicar penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta $10.000, dependiendo de los cargos finalmente formulados y de las circunstancias del caso.

Eso no significa que Guevara-Crespo vaya a recibir automáticamente esa pena.

Corresponderá al proceso judicial determinar la acusación aplicable y, eventualmente, su responsabilidad.

Miami-Dade ha sufrido una ola de falsas amenazas

Los incidentes ocurren además después de varios episodios relacionados con falsas amenazas en Miami-Dade durante 2026.

Desde marzo se han reportado amenazas contra aeropuertos, centros comerciales, hospitales y otros lugares públicos.

Algunos episodios han obligado a evacuar instalaciones o modificar temporalmente operaciones.

En agosto, un hombre de Hialeah también fue detenido en relación con una amenaza de bomba.

La respuesta de las autoridades se mantiene especialmente estricta por el potencial impacto sobre la seguridad pública.

Una frase que terminó costándole el vuelo y la libertad

El caso de Guevara-Crespo resume los riesgos de bromear con determinados términos dentro de un aeropuerto.

Tenía previsto subir a un avión de American Airlines rumbo a Camagüey.

Respondió a una pregunta de seguridad diciendo:

“No, pero tengo una bomba”.

Después explicó que estaba bromeando.

El perro K-9 no encontró ningún explosivo.

Pero el resultado fue muy diferente al que probablemente esperaba: no abordó el vuelo, terminó detenido y fue trasladado a la cárcel de Miami-Dade con una fianza de $2.500.

Ahora deberá responder ante la justicia.

Como en cualquier proceso penal, Guevara-Crespo conserva la presunción de inocencia mientras no exista una condena en su contra.