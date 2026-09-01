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Cubano bromea con llevar una granada en el Aeropuerto de Miami y termina arrestado pese a no tener explosivos

Osniel Blanco López dijo “tengo una granada” mientras hacía check-in en American Airlines. Un perro revisó su equipaje y no encontró explosivos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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“Tengo una granada”: cubano hace una broma en el Aeropuerto de Miami y termina arrestado

Lo que aparentemente pretendía ser una broma terminó con un cubano de 52 años arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), después de decir entre risas que llevaba una granada cuando un empleado de American Airlines le preguntó si transportaba mercancías peligrosas.

El pasajero fue identificado como Osniel Blanco López, residente en Miami, quien posteriormente explicó a las autoridades que “solo estaba bromeando”, según el reporte de arresto citado por Local 10.

La frase activó inmediatamente los protocolos de seguridad del aeropuerto. Un perro especializado en detección de explosivos inspeccionó su equipaje, aunque finalmente no se encontró ninguna granada, bomba ni otro artefacto.

Eso no evitó su arresto.

La pregunta de rutina que terminó en un arresto

El incidente ocurrió durante la madrugada del domingo mientras Blanco López se encontraba en el mostrador de boletos de American Airlines.

Como parte del procedimiento habitual antes de viajar, un trabajador de la aerolínea le preguntó si llevaba algún objeto o mercancía peligrosa.

Inicialmente respondió que no.

Segundos después agregó en español:

“Tengo una granada”.

Según el informe policial, Blanco López se rio después de pronunciar la frase.

Pero el personal de la aerolínea no lo tomó como una broma.

“Esto no es una broma”

Otro empleado que escuchó el comentario intervino inmediatamente.

“Esto no es una broma”, le advirtió.

A continuación fueron alertadas las autoridades del aeropuerto.

En instalaciones aeroportuarias, cualquier referencia a bombas, granadas, explosivos o armas puede provocar la activación inmediata de protocolos de seguridad, independientemente del tono utilizado por el pasajero.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en este caso.

Un perro detector de explosivos revisó el equipaje

Las autoridades procedieron a inspeccionar las pertenencias de Blanco López.

Como parte del operativo utilizaron un perro entrenado para detectar explosivos.

El equipaje fue revisado y el resultado descartó la presencia del supuesto artefacto.

No había ninguna granada ni se encontró material explosivo entre sus pertenencias, según la información disponible.

La situación, sin embargo, ya había pasado de una supuesta broma a una investigación policial.

“Solo estaba bromeando”

Blanco López fue trasladado posteriormente a la comisaría de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade ubicada en el aeropuerto.

Allí intentó explicar el comentario.

Según el reporte, aseguró a las autoridades que simplemente había hecho una broma.

La explicación no evitó que terminara detenido.

Los agentes consideraron que existían elementos suficientes para presentar un cargo relacionado con una falsa amenaza.

Arrestado pese a que no encontraron explosivos

El cubano fue acusado de realizar una denuncia o amenaza falsa relacionada con la colocación de una bomba, según el reporte citado.

El hecho de que finalmente no existiera ningún explosivo no elimina necesariamente las posibles consecuencias legales derivadas de realizar una afirmación de ese tipo.

Blanco López fue ingresado en el Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK) de Miami-Dade.

Hasta la tarde del lunes 31 de agosto, los registros penitenciarios indicaban que la cantidad de su fianza todavía estaba por determinar.

¿Por qué una “broma” puede terminar en cargos?

Los aeropuertos estadounidenses se encuentran entre las instalaciones donde las amenazas relacionadas con explosivos reciben una respuesta especialmente estricta.

Una referencia aparentemente humorística a una bomba o granada puede obligar al personal a tratar la situación como una amenaza potencialmente real hasta demostrar lo contrario.

Eso puede implicar:

intervención policial, inspecciones adicionales, unidades caninas, revisión del equipaje y posibles interrupciones operativas.

La intención humorística alegada posteriormente por el pasajero no impide necesariamente que las autoridades investiguen o presenten cargos.

No es el primer cubano arrestado por algo similar en MIA

El caso de Blanco López tiene un antecedente reciente.

En enero, otro cubano de 49 años, residente en Houston, fue arrestado en el mismo Aeropuerto Internacional de Miami después de mencionar la palabra “bomba” durante el proceso de embarque.

Las autoridades activaron entonces los correspondientes protocolos de seguridad.

Tampoco encontraron ningún explosivo.

Aun así, el incidente terminó igualmente con una detención.

Las falsas amenazas se han convertido en un problema en Miami

El MIA ha registrado varios incidentes relacionados con falsas amenazas de explosivos.

Cada episodio obliga a las autoridades a evaluar inicialmente la situación como potencialmente real.

Esto significa que recursos policiales y de seguridad deben ser movilizados aunque posteriormente se determine que no existía peligro.

Además del impacto sobre el pasajero implicado, estos episodios pueden afectar operaciones aeroportuarias y provocar retrasos o inspecciones adicionales.

Una frase de segundos con consecuencias legales

El caso vuelve a demostrar la diferencia entre una conversación cotidiana y lo que puede decirse dentro de un aeropuerto.

Según el reporte, Blanco López inicialmente respondió correctamente que no transportaba mercancías peligrosas.

Pero inmediatamente después agregó:

“Tengo una granada”.

Se rio y posteriormente aseguró que era una broma.

No encontraron explosivos.

Sin embargo, esa frase bastó para activar un operativo de seguridad, provocar la inspección de su equipaje y terminar con el pasajero bajo arresto en Miami-Dade.

Blanco López enfrenta una acusación, pero conserva la presunción de inocencia mientras el proceso judicial no determine su responsabilidad.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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