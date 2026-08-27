DE INSTAGRAM A LA CÁRCEL: cubana de MIAMI acusada de vender $1,7 millones en mercancía de lujo falsa

Una mujer de origen cubano fue arrestada en Miami-Dade acusada de operar desde su vivienda un negocio clandestino dedicado a la comercialización masiva de artículos de lujo falsificados , en un caso que terminó con la incautación de 2.365 piezas de más de 20 marcas reconocidas internacionalmente.

La acusada fue identificada como Liudmila Pérez-Labrada, de 36 años , quien fue detenida el martes después de una investigación encubierta iniciada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Según el reporte de arresto, el valor minorista estimado de toda la mercancía, si hubiera sido auténtica , habría ascendido a aproximadamente 1.743.045 dólares .

La investigación reveló además más de 570 transacciones por Zelle que superaron los $112.000 y vinculó las ventas con una cuenta de Instagram denominada Elegance and Glamour.

La investigación comenzó en febrero de 2026 , después de que las autoridades recibieran una denuncia anónima a través de CrimeStoppers.

La información apuntaba a una vivienda ubicada en la cuadra 3100 de Northwest 81st Terrace , donde supuestamente se almacenaban y comercializaban productos falsificados.

Los detectives comenzaron entonces a seguir la actividad relacionada con el domicilio y localizaron una cuenta de Instagram llamada Elegance and Glamour, presuntamente vinculada a Pérez-Labrada.

Desde ese perfil se habrían recibido pedidos y coordinado ventas.

Agentes compraron bolsos falsos durante la operación encubierta

Entre febrero y junio, investigadores realizaron diferentes compras encubiertas para comprobar la autenticidad de los productos.

En una de las operaciones, un investigador privado adquirió un supuesto bolso Louis Vuitton por $211.

El modelo original tendría un precio cercano a $1.460.

También fue adquirido un bolso que se comercializaba como Gucci por $230, mientras el producto auténtico tendría un valor aproximado de $1.150.

Un especialista en protección de marca de Louis Vuitton examinó fotografías de una de las piezas y confirmó que no era auténtica, según el reporte.

Una habitación completa funcionaba como una tienda

La investigación culminó con una orden de registro ejecutada en julio.

Lo que encontraron los detectives llamó especialmente la atención.

Según el informe de arresto, una habitación completa de la vivienda había sido acondicionada como una tienda minorista, con numerosos productos colocados y exhibidos para potenciales compradores.

La actividad comercial aparentemente continuaba incluso mientras los agentes realizaban el operativo.

Según los documentos, una clienta llegó a la puerta durante el registro con intención de comprar mercancía.

Más mercancía apareció en una unidad de almacenamiento

La investigación no terminó dentro de la vivienda.

Las autoridades identificaron también una unidad de almacenamiento situada en 795 NW 84th St., donde encontraron más productos presuntamente falsificados.

En total fueron incautadas 2.365 piezas.

Los investigadores identificaron artículos que utilizaban sin autorización los nombres o distintivos de más de 20 marcas.

Entre ellas figuraban Balenciaga, Burberry, Cartier, Chanel, Dior, Fendi, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Prada, Tiffany & Co. y Yves Saint Laurent, entre otras.

La mercancía auténtica habría costado $1,74 millones

Investigadores especializados en protección de marcas calcularon cuánto habría costado toda la mercancía si se tratara de productos originales.

La estimación alcanzó los:

$1.743.045.

Esa cifra no representa necesariamente el dinero obtenido por la acusada ni el precio al que se vendían las imitaciones.

Corresponde al valor minorista estimado de los productos auténticos equivalentes, según el informe.

Más de 570 pagos por Zelle bajo investigación

Los detectives también analizaron la actividad financiera presuntamente relacionada con el negocio.

Los registros de Zelle vinculados a Munekas Boutique LLC, empresa asociada a Pérez-Labrada, mostraron más de 570 transacciones entre el 1 de noviembre de 2025 y el 14 de abril de 2026.

El valor conjunto superaba los 112.000 dólares.

Los registros forman parte de los elementos utilizados por los investigadores para reconstruir el alcance de la actividad comercial.

¿Por qué no fue arrestada durante el allanamiento?

Aunque la orden de registro fue ejecutada en julio, Pérez-Labrada no fue detenida ese mismo día.

El reporte policial señala que la mujer se había sometido recientemente a una cirugía mayor, circunstancia que habría llevado a posponer el arresto.

Finalmente fue detenida este martes.

Durante su comparecencia judicial, la jueza resumió directamente el centro de la acusación:

“Ella estaba vendiendo bolsos falsos, ¿verdad?”.

Ya había sido arrestada por un caso similar en 2025

Uno de los elementos más relevantes del expediente es que no se trata del primer arresto de Pérez-Labrada por acusaciones relacionadas con mercancía falsificada.

En julio de 2025 fue detenida en la misma dirección.

En aquella investigación, las autoridades reportaron la incautación de más de 1.000 artículos falsificados asociados a Louis Vuitton, cuyo valor como productos auténticos habría superado el millón de dólares.

Durante aquella operación encubierta, Pérez-Labrada habría dicho a un investigador:

“Busca y encuentra lo que te guste”.

Fue acusada y posteriormente liberada.

Ahora, aproximadamente un año después, vuelve a enfrentar un caso similar y de mayor escala, según las autoridades.

Los cargos que enfrenta

Pérez-Labrada enfrenta cargos relacionados con la falsificación de productos en un caso que involucra al menos 1.000 artículos y un valor superior a $20.000.

Según la legislación de Florida citada en el caso, una condena podría implicar hasta cinco años de prisión, además de importantes sanciones económicas.

Las multas pueden estar vinculadas al valor minorista de los productos involucrados y, dependiendo de la disposición aplicable, alcanzar múltiplos de esa cantidad.

La jueza fijó una fianza de $7.500.

Pérez-Labrada fue ingresada en el Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK).

Operativos contra falsificaciones aumentan en Miami-Dade

El caso forma parte de una serie de investigaciones contra la comercialización de productos falsificados en el sur de Florida.

Miami constituye un mercado particularmente atractivo para este tipo de mercancías debido al peso del turismo, las compras internacionales, el comercio digital y la demanda de marcas de lujo.

En febrero de este año, las autoridades también arrestaron al propietario de dos joyerías de Miami y Hialeah acusado de comercializar mercancía de lujo falsificada cuyo valor equivalente como productos auténticos superaba $1,8 millones.

En el caso de Pérez-Labrada, la investigación todavía debe avanzar por los tribunales. Los cargos constituyen acusaciones y no una condena; la mujer conserva la presunción de inocencia mientras no se determine judicialmente su responsabilidad.