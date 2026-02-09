Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Compartir en:









MIAMI, FL. — Un vehículo se incendió este lunes en plena zona de arribos del Aeropuerto Internacional de Miami, provocando momentos de tensión y alarma entre pasajeros y trabajadores en una de las áreas más concurridas de la terminal aérea.

Testigos captaron imágenes y videos del automóvil envuelto en llamas mientras columnas de humo se elevaban frente a la terminal. El incidente activó de inmediato protocolos de emergencia, con la intervención de bomberos y personal de seguridad del aeropuerto.

carro MIA Operativo rápido y sin víctimas reportadas De acuerdo con reportes preliminares, el fuego fue controlado en el lugar y no se han reportado heridos. Las autoridades acordonaron temporalmente el área para garantizar la seguridad de los viajeros y permitir las labores de extinción y limpieza.

El incidente no afectó las operaciones aéreas, aunque sí generó retrasos momentáneos en el tránsito vehicular y obligó a desviar pasajeros a rutas alternas dentro del complejo aeroportuario.

Investigación en curso Hasta el momento, no se ha confirmado la causa del incendio. Las autoridades indicaron que el caso permanece bajo investigación para determinar si se trató de una falla mecánica u otro factor.

El Aeropuerto Internacional de Miami, uno de los más transitados de Estados Unidos, ha reforzado las medidas de seguridad mientras continúan las indagaciones.