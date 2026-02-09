americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Miami

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Un vehículo se incendió en el área de arribos del Aeropuerto Internacional de Miami, generando pánico y un amplio operativo de emergencia

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Carro Miami

MIAMI, FL. — Un vehículo se incendió este lunes en plena zona de arribos del Aeropuerto Internacional de Miami, provocando momentos de tensión y alarma entre pasajeros y trabajadores en una de las áreas más concurridas de la terminal aérea.

Testigos captaron imágenes y videos del automóvil envuelto en llamas mientras columnas de humo se elevaban frente a la terminal. El incidente activó de inmediato protocolos de emergencia, con la intervención de bomberos y personal de seguridad del aeropuerto.

carro MIA

Operativo rápido y sin víctimas reportadas

De acuerdo con reportes preliminares, el fuego fue controlado en el lugar y no se han reportado heridos. Las autoridades acordonaron temporalmente el área para garantizar la seguridad de los viajeros y permitir las labores de extinción y limpieza.

El incidente no afectó las operaciones aéreas, aunque sí generó retrasos momentáneos en el tránsito vehicular y obligó a desviar pasajeros a rutas alternas dentro del complejo aeroportuario.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa del incendio. Las autoridades indicaron que el caso permanece bajo investigación para determinar si se trató de una falla mecánica u otro factor.

El Aeropuerto Internacional de Miami, uno de los más transitados de Estados Unidos, ha reforzado las medidas de seguridad mientras continúan las indagaciones.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
destrozan un costoso mercedes g63 de cubana en miami y ofrece $15 mil de recompensa para identificar a los culpables

Destrozan un costoso Mercedes G63 de cubana en MIAMI y ofrece $15 MIL de recompensa para identificar a los culpables

Por Redacción América Noticias Miami
congresista carlos gimenez exige a delta y american airlines suspender vuelos a cuba por riesgo a seguridad y apoyo al regimen

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Por Redacción América Noticias Miami
condenan a 50 anos de prision a cubano que asesino a su pareja en jacksonville semanas despues de llegar de cuba

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Denuncian golpiza a El Chulo en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Denuncian golpiza a "El Chulo" en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter