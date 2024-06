Asesinan a balazos a un hombre que montaba bicicleta en una calle de Coconut Grove

“Acabo de enterarme de que falleció, que Chris murió. Me entristece, que un joven con una vida prometedora muera en la esquina de la calle a menos de una cuadra de donde vivió, creció y jugó pelota en la escuela, es simplemente triste, simplemente triste”, dijo Theaddeus Scott, amigo de la víctima.

Quienes viven en el área ven con preocupación este tipo de incidentes y aseguran que no es la primera vez que son sorprendidos por el sonido de los disparos.

“Tiros, tiros yo he escuchado, no muy seguido pero sí, porque los tiros se diferencian de los fuegos artificiales, porque por mucho que digan son fuegos artificiales, no, no, esos son tiros, y nada, cuando entro, me encierro, las tres puertas de hierro porque tú nunca sabes y no abrir puertas, esta cuadra es muy tranquila, pero los alrededores es bien complicado”, agregó Lilian Cabrera, residente del área.

“Yo miro mucho la policía por acá, no sé si ha pasado algo, pero si me da un poquito de miedo, cuando paso, paso rápido y trato de estar acompañada, pero nada más”, dijo Dory Gadea, residente del área.

El caso continúa bajo investigación y se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.