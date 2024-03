Arrojan a una mujer baleada de un Mustang y luego este se estrella contra un árbol

Alrededor de las 4:00 am de este martes, las cámaras de vigilancia de un establecimiento cercano a la US-1 y la calle Wiley captaron el momento en que un automóvil Ford Mustang choca contra un árbol y de él, salen corriendo dos personas.

Esto ocurrió segundos después de que un testigo observara a una mujer desplomarse a largo de la U.S. 1 y Pembroke Road, en Hallandale Beach , luego de haber sido arrojada de un vehículo que, según el hombre, podría tratarse del mismo Mustang que posteriormente chocó.

“Como si ella intentara dar un paso y luego se cayó y se desplomó, me paré junto a ella y le pregunté si estaba bien, la vi ahogándose, vi que estaba respirando con dificultad. Se la veía bastante joven, como en sus veinte años, vi que el carro que la abandonó se fue por esa dirección”, dijo Lequan Payne, testigo.

Payne fue una de las personas que llamó al 911 para reportar lo ocurrido y hasta ese momento no sabía qué tipo de herida sufría la mujer.

“Yo la vi y le pregunté si estaba bien, ella estaba tirada boca abajo en el piso. Realmente, me afectó al borde de las lágrimas verla así, con toda esa sangre saliendo de su cara”, agregó el testigo.

El vehículo, que sufrió daños severos en la parte delantera, fue retirado en una grúa alrededor de las 9:00 am

“Esto es muy serio, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros, yo me estaciono ahí y me da miedo que algo ocurra, porque mi vehículo está justo ahí y puede salir en cualquier dirección, y no sé qué le pasó a esa pobre mujer, pero espero que esté bien”, dijo Yosey Riux, trabajadora de la zona.

A unas pocas cuadras se encontraba otra investigación que involucraba a la policía de Hollywood.

Esta vez, un vehículo atropelló mortalmente al conductor de un scooter en Pembroke Road, entre la calle 40 y Park Road.

En la vía quedaron esparcidos los restos de la motocicleta y el cuerpo de la víctima fue cubierto con una lona azul, mientras los detectives recopilaban las evidencias.

Las autoridades aún no han revelado información del chofer responsable y tampoco está claro si los dos incidentes están relacionados.