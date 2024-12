Arrestan a un hombre que secuestró a un niño de 6 años en un campo de trailer en Miami

El acusado, quien no tiene ningún vínculo con el menor, se acercó con él y después de ganarse su confianza, le dijo que lo acompañara a comprarle un juguete.

“Desde que él nació ha estado en mis manos y al pasarme esto, es como una depresión que me ha entrado”, dijo Aurora Velázquez, abuela del niño.

Después de caminar con el pequeño hasta una tienda Family Dollar en el área de Gladeview, el implicado le dijo que no tenía dinero para pagar y continuó caminando con el niño hacia el oeste, tomándolo de la mano.

“Como tú vas a decir que ese hijo es tuyo, entonces el policía me dice, tú lo conoces y yo le dije no, no lo conozco”, dijo Aurora Velázquez.

Tras una breve lucha, el hermano del pequeño logró liberarlo y un amigo de la familia detuvo al hombre hasta que llegó la policía.

“No pueden coger niños que no son de ellos y menos un bebé que todo el mundo lo quiere. A mí nunca me ha pasado algo así, a ese niño yo lo cogí chiquito porque la mamá se les murió, yo lo agarré en el hospital y ahora con el problema ese, yo ando deprimida”, añadió la abuela.

José Reynaldo Martínez-Reyes compareció ante la corte este lunes, acusado de secuestro y de interferir con la custodia de un menor.

“Hay motivo fundado para los cargos de secuestro de un menor de seis años, se le ordena que se mantenga alejado del menor”. (Traducción del audio de la corte).

La fiscalía solicitó que al acusado se le negara el derecho a fianza.

“Debido a que se considera el secuestro de un menor de edad un delito de carácter peligroso, voy a conceder a la fiscalía la petición para la prisión preventiva hasta la fecha de la audiencia definitiva, así que por el cargo de secuestro no hay fianza”. (Traducción del audio de la corte).