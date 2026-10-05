Arrestan a un cubano tras hallar miles de gallos de pelea en una finca de MIAMI

Un hombre de 52 años fue arrestado este lunes en el suroeste de Miami-Dade después de que una investigación iniciada por agentes del FBI condujera al descubrimiento de una presunta operación de peleas de gallos de enorme escala , con varios miles de aves y múltiples áreas de entrenamiento dentro de una finca de aproximadamente 10 acres.

El detenido fue identificado como Carlos Rafael Lezcano , quien enfrenta cargos relacionados con crueldad animal, entrenamiento de animales para peleas, manipulación de pruebas y resistencia a la autoridad sin violencia, según el reporte de arresto citado por WSVN.

El hallazgo ocurrió en una propiedad situada en la cuadra 12300 de Southwest 51st Street , donde agentes federales realizaban inicialmente una investigación diferente.

Lo que encontraron provocó la intervención del Miami-Dade Sheriff’s Office (MDSO) y de Animal Services.

La operación comenzó el sábado por la tarde.

Agentes del FBI inspeccionaban la propiedad como parte de una investigación no relacionada cuando detectaron indicios de lo que parecía ser una instalación dedicada a peleas de gallos.

Los agentes contactaron al Escuadrón de Vicios e Inteligencia de la Oficina de Crimen Organizado del MDSO.

Un juez autorizó esa misma noche una orden de registro específica relacionada con una investigación por presunta crueldad animal.

Poco antes de las 8:00 de la mañana del domingo, detectives regresaron acompañados por personal de Miami-Dade Animal Services.

La magnitud del hallazgo sorprendió a los investigadores.

“Varios miles de gallos de pelea”

De acuerdo con el reporte policial citado por WSVN, un detective que recorrió la propiedad observó:

“Varios miles de gallos de pelea y numerosos cuadriláteros cerrados de entrenamiento”.

La cifra convierte el caso en uno de los mayores hallazgos recientes relacionados con presuntas peleas de animales en Miami-Dade.

Los agentes encontraron aves distribuidas en diferentes áreas de la extensa propiedad.

En uno de los sectores inspeccionados había aproximadamente 100 gallos alojados individualmente, según el informe.

Espuelas, jeringas y un gran ring entre las evidencias

Los investigadores reportaron además el hallazgo de numerosos objetos que, según las autoridades, estarían relacionados con el entrenamiento y preparación de las aves para peleas.

Entre las evidencias figuraban:

espuelas utilizadas en combates,

equipos para estimular o entrenar gallos,

guantes de boxeo,

un ring de entrenamiento de gran tamaño,

jeringas,

medicamentos

y vitaminas.

Estos elementos pasarán a formar parte de la investigación para determinar el funcionamiento y alcance de la presunta operación.

Dos personas huyeron durante el registro

El arresto de Lezcano ocurrió después de un incidente durante la inspección.

Según el reporte del MDSO, dos personas ingresaron o atravesaron el perímetro que las autoridades habían asegurado mientras los detectives trabajaban en un área con alrededor de 100 aves.

Un detective se identificó como agente de la ley y ordenó repetidamente a ambas personas que se detuvieran.

Pero, según la Policía, los dos individuos:

huyeron, saltaron una cerca y escaparon hacia el sur de la propiedad.

Lezcano fue localizado poco después.

Encuentran a Lezcano en un vivero cercano

Los agentes localizaron al hombre caminando por un vivero situado en la cuadra 12400 de Southwest 56th Street.

Fue detenido sin incidentes.

Durante la investigación de la finca, las autoridades encontraron además un libro de registros que contenía el nombre de Lezcano, elemento que los detectives incorporaron como evidencia.

Hasta ahora, la información disponible no establece públicamente quién es propietario de la finca ni cuál era exactamente la función atribuida a Lezcano dentro de la presunta operación.

Cuatro cargos y una fianza de $10.500

Después de su arresto, Lezcano fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center.

La fianza fue fijada en:

$10.500.

Según el reporte, enfrenta cuatro cargos:

crueldad animal con intención de lesionar o matar,

manipulación de evidencia física,

posesión y entrenamiento de animales para peleas

y resistencia a un agente sin violencia.

Los cargos constituyen acusaciones y deberán ser probados judicialmente.

Un hallazgo de escala inusual en Miami-Dade

El número de animales reportado distingue este operativo de otros casos recientes.

En abril de 2026, dos hombres fueron arrestados después de que las autoridades encontraran aproximadamente entre 500 y 600 gallos enjaulados en otra propiedad del suroeste de Miami-Dade.

Un año antes, en mayo de 2025, las autoridades desmantelaron otra presunta red de peleas de gallos en Redland.

Aquel operativo terminó con:

42 personas arrestadas,

72 gallos incautados

y casi $40.000 en efectivo.

La descripción de “varios miles” de aves en el caso actual coloca la investigación en una escala considerablemente superior.

Las peleas de gallos son un delito grave en Florida

Florida prohíbe expresamente las peleas de animales.

El estatuto estatal 828.122 contempla como delito actividades relacionadas con provocar, organizar, promover o utilizar animales en peleas.

Determinadas violaciones constituyen un delito grave de tercer grado, que puede implicar penas de prisión y multas.

La legislación alcanza además actividades vinculadas con la posesión, entrenamiento o preparación de animales para combates.

También existen posibles consecuencias federales

Las peleas de animales también están prohibidas por la legislación federal.

La Animal Welfare Act establece sanciones para determinadas conductas relacionadas con empresas de peleas de animales.

Dependiendo de los hechos y cargos formulados, las consecuencias federales pueden incluir varios años de prisión y fuertes multas.

La participación del FBI en el descubrimiento inicial no significa, por sí sola, que Lezcano enfrente actualmente cargos federales.

Los cargos divulgados hasta ahora corresponden al arresto efectuado por las autoridades locales.

Animal Services participa en el operativo

Uno de los desafíos principales tras descubrir una operación de esta magnitud es el manejo de los animales.

Miami-Dade Animal Services participó en la ejecución de la orden junto con los detectives.

El número exacto de aves todavía deberá determinarse.

El informe utiliza la expresión “varios miles”, pero no proporciona un conteo definitivo.

La evaluación veterinaria de los animales también puede aportar evidencia sobre sus condiciones físicas y posibles lesiones.

Autoridades vinculan las peleas de animales con otros delitos

Después de un gran operativo realizado en 2025, la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, había advertido sobre la gravedad de este tipo de actividades.

“Este tipo de crueldad y actividad ilegal no tiene lugar en nuestra comunidad”, señaló entonces.

La sheriff también indicó que las peleas de animales pueden aparecer asociadas con otras actividades delictivas.

Precisamente por ello, estos casos suelen implicar investigaciones que van más allá de la existencia de los animales y buscan determinar quién organiza los eventos, cómo circula el dinero y qué personas participan.

La investigación continúa

El arresto de Carlos Rafael Lezcano representa hasta ahora la primera consecuencia penal divulgada del hallazgo.

Pero la dimensión de la finca y la cantidad de aves podrían ampliar la investigación.

Las autoridades deberán determinar:

quién administraba la propiedad,

quién era responsable de los animales,

si se celebraban peleas en el lugar,

cuántas personas participaban,

si existían apuestas

y si otras personas enfrentarán cargos.

Por ahora, el dato que concentra la atención es la escala:

una finca de aproximadamente 10 acres y “varios miles” de gallos que las autoridades consideran vinculados con una presunta operación de peleas de animales.