Arrestan a mujer de Miami que se hizo VIRAL tras robarse unas extensiones en salón de belleza de Sweetwater

La propietaria del salón, Yanka Castillo, le explicó que ese método era inaceptable y se produjo una discusión que rápidamente escaló, cuando la dueña intentó retirar las extensiones que acababa de colocar y la mujer se resistió y la empujó, antes de irse del local.

“Desde que me pasó el suceso, se me ha hecho más difícil todo, porque ahora, tristemente, creo que todo el mundo viene a hacerme daño, mi paz mental se me ha quitado porque ya le digo a las clientes un monto mayor, me tienes que pagar la mitad antes y eso afecta mi negocio”, dijo Yanka Castillo.

Este miércoles, la policía de Sweetwater arrestó a Heidys Guzmán en el área de la calle 24 y la avenida 66 del noroeste de la ciudad.

“Ya que la logran arrestar y se ve en la foto cuando ella la llevan a la cárcel, ya no tiene el pelo rubio, ahora se lo había cambiado a negro, no sabemos si lo hizo para esconderse un poco más, cambiar su identidad, una cosa que se le olvidó cambiar fue el tatuaje en el cuello que nos ayudó a identificar que es la misma persona”, dijo Álvaro Zabaleta, portavoz de la ciudad de Sweetwater.

La propietaria del salón expresó su gratitud tras la detención de la mujer.

“Me siento en paz, no me alegro porque no me alegro del mal de nadie, pero me siento en paz y agradecida con la policía de Sweetwater que hicieron un excelente trabajo y estoy contenta que ella está cumpliendo lo que hizo”, agregó Yanka Castillo.

Heidys Guzmán compareció ante la corte este jueves, donde se le ordenó mantenerse alejada tanto, de Yanka's Hair Extension, como de su propietaria.

“Se le ordena mantenerse alejada de la víctima, el cargo número 1 fianza de $2500 y cargo número 2 agresión física $1000. Además, tiene una orden de detención por un caso abierto de delito mayor”. (Traducción del audio de la corte).

Este incidente llevó a Yanka Castillo a tomar mayores medidas de seguridad para proteger su negocio.

“Tengo rejas, cámaras de seguridad y mi autodefensa, esperemos que todo se mantenga en paz como siempre lo hemos tenido”, dijo Yanka Castillo.