Arrestan a mujer en Miami acusada de huir de fatal accidente de auto donde quedaron gravemente heridos dos jovenes cubanos

Según el reporte policial, Dymariz Picon, residente del área de Tamiami en el oeste de Miami -Dade, habría huido del lugar del accidente , abandonando el cuerpo sin vida de su pasajero en Southwest 92nd Avenue y 21st Terrace alrededor de las 8:30 a.m.

La búsqueda de la camioneta Nissan Titan estaba relacionada con un presunto robo de cerveza en la tienda de conveniencia On the Run, ubicada en Southwest 87th Avenue y Coral Way. Un agente de la policía escolar de Miami-Dade había intentado detener el vehículo, pero perdió el rastro del mismo antes del trágico accidente.