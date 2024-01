Arrestan a joven de Miami tras golpear a su mascota, un Husky Siberiano Blanco en un condominio de Sweetwater

El arresto tuvo lugar en los apartamentos The One at University City, ubicados en 740 SW 109th Ave, después de que la policía respondiera a la llamada de emergencia alrededor de las 9 p.m. Según el informe de arresto, una vecina proporcionó evidencia en forma de múltiples videos grabados desde septiembre, donde se podía escuchar al perro sufriendo mientras Bermúdez lo golpeaba.