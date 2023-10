Arrestan a empleado de GameStop tras balear a un hombre para evitar que robara en la tienda

“El empleado de esta tienda fue víctima de robo el 11 de septiembre de este año, dos sospechosos lo habían acosado y amenazado, pudimos localizar esos sujetos y arrestarlos, a causa de ese incidente, él se compró un arma de fuego y estaba armado anoche”, continuó el vocero policial.

El hombre corrió hacia la puerta principal de la tienda con la mercancía, cuando el empleado sacó un arma de su cintura y disparó un solo tiro, que le dio a la víctima en el torso.

Su novia lo esperaba en la parte de afuera dentro de un vehículo y fue ella quien llamo al 911 para reportar lo ocurrido.

Guerrero fue arrestado y acusado de homicidio involuntario.

“Supuestamente, él estaba disparando en dirección de la víctima, no con la intención de haberlo herido, desafortunadamente, a causa del disparo, la víctima falleció”, agregó Xiqués.

El establecimiento permaneció cerrado durante este miércoles. Algunos trabajadores de la plaza comercial se mostraron sorprendidos tras lo ocurrido.

“Nosotros en realidad no escuchamos nada, nos dimos cuenta por las patrullas que estaban y me mandaron a mover mi vehículo, pero no escuchamos disparos, ni gritos. Todos habíamos pensado que era un robo, hasta que vimos la van de investigación criminal y ahí dijimos algo más paso y no es normal pues”, dijo Johanna Vega, trabajadora del área.

El caso continúa bajo investigación.