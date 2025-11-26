ICE arresta al Influencer cubano Pillo Cañón en su cita de inmigración

Compartir en:









El influencer cubano Pillo Cañón fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de presentarse a una cita programada como parte de su proceso migratorio, según una publicación compartida en redes sociales por un creador de contenido identificado como Un Martito Durako.

Hasta ahora no existen comunicados oficiales ni declaraciones públicas por parte del ICE, abogados o familiares del influencer, por lo que los detalles sobre las razones de la detención y su situación legal permanecen sin confirmar.

Screenshot 2025-11-26 at 11.25.15AM La publicación en Instagram señala que Pillo Cañón acudió a la entrevista rutinaria con inmigración y, tras concluirla, habría quedado bajo custodia de las autoridades. Este tipo de retenciones no son inusuales dentro del sistema migratorio estadounidense, donde muchos extranjeros deben presentarse periódicamente ante el ICE mientras se resuelven sus expedientes.

En diversos casos, la agencia puede decidir detener al migrante por cambios administrativos, revisiones internas o decisiones procesales, lo que genera gran incertidumbre para sus allegados. Dentro de la comunidad cubana en EE. UU., este tipo de situaciones generan fuerte impacto emocional, especialmente porque una simple cita puede cambiar el rumbo de un caso migratorio.

Los seguidores del influencer han reaccionado con preocupación ante su ausencia en redes y han enviado mensajes de apoyo, mientras organizaciones que trabajan con migrantes recomiendan asesoría legal inmediata para evaluar opciones como fianza, apelaciones o continuidad del proceso de asilo.

Hasta el momento no se ha informado en qué centro se encuentra detenido, y la familia tampoco ha ofrecido declaraciones públicas. Se espera que en las próximas horas haya actualizaciones que permitan conocer el estado real del caso.

La comunidad cubana permanece atenta.