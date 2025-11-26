americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pillo Cañón

ICE arresta al Influencer cubano Pillo Cañón en su cita de inmigración

ICE detiene al influencer cubano Pillo Cañón tras acudir a una cita migratoria en EE. UU. Aún no hay detalles oficiales sobre su caso. Seguidores piden respuestas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Pillo Cañón

El influencer cubano Pillo Cañón fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de presentarse a una cita programada como parte de su proceso migratorio, según una publicación compartida en redes sociales por un creador de contenido identificado como Un Martito Durako.

Hasta ahora no existen comunicados oficiales ni declaraciones públicas por parte del ICE, abogados o familiares del influencer, por lo que los detalles sobre las razones de la detención y su situación legal permanecen sin confirmar.

Screenshot 2025-11-26 at 11.25.15AM

La publicación en Instagram señala que Pillo Cañón acudió a la entrevista rutinaria con inmigración y, tras concluirla, habría quedado bajo custodia de las autoridades. Este tipo de retenciones no son inusuales dentro del sistema migratorio estadounidense, donde muchos extranjeros deben presentarse periódicamente ante el ICE mientras se resuelven sus expedientes.

En diversos casos, la agencia puede decidir detener al migrante por cambios administrativos, revisiones internas o decisiones procesales, lo que genera gran incertidumbre para sus allegados. Dentro de la comunidad cubana en EE. UU., este tipo de situaciones generan fuerte impacto emocional, especialmente porque una simple cita puede cambiar el rumbo de un caso migratorio.

Los seguidores del influencer han reaccionado con preocupación ante su ausencia en redes y han enviado mensajes de apoyo, mientras organizaciones que trabajan con migrantes recomiendan asesoría legal inmediata para evaluar opciones como fianza, apelaciones o continuidad del proceso de asilo.

Hasta el momento no se ha informado en qué centro se encuentra detenido, y la familia tampoco ha ofrecido declaraciones públicas. Se espera que en las próximas horas haya actualizaciones que permitan conocer el estado real del caso.

La comunidad cubana permanece atenta.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen difundida por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, a la izquierda, estrecha la mano del secretario de Defensa de Estados Unidos, Dan Driscoll, el jueves 20 de noviembre de 2025, en Kiev. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP)
ULTIMA HORA

Ucrania acepta un acuerdo de paz con Rusia, según funcionario estadounidense

Por Redacción América Noticias Miami
camionero cubano de 23 anos muere en un accidente en virginia; su familia pide ayuda para repatriarlo

Camionero cubano de 23 años muere en un accidente en Virginia; su familia pide ayuda para repatriarlo

Por Redacción América Noticias Miami
ice arresta en kansas a inmigrante ilegal acusado de vinculos yihadistas que operaba como camionero en ee.uu.

ICE arresta en Kansas a inmigrante ilegal acusado de vínculos yihadistas que operaba como camionero en EE.UU.

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - La representante republicana Marjorie Taylor Greene habla ante el candidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump en un acto de campaña en el Cobb Energy Performing Arts Centre, el 15 de octubre de 2024, en Atlanta. (AP Foto/John Bazemore/Archivo)

La representante federal Marjorie Taylor Greene, exaliada de Trump, renunciará al Congreso

Destacados del día

Elizandra Sorrilla posa para una foto entre las ruinas de su vivienda, destruida por el huracán Melissa, en El Aserradero, Cuba, el domingo 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Milexsy Duran)

Miles de cubanos siguen sin electricidad ni agua casi un mes después del paso del huracán Melissa

ICE arresta al Influencer cubano Pillo Cañón en su cita de inmigración

ICE arresta al Influencer cubano Pillo Cañón en su cita de inmigración

ALERTA MÁXIMA EN CUBA: supera los 100 pacientes en terapia intensiva por dengue y chikungunya: niños, los más afectados

ALERTA MÁXIMA EN CUBA: supera los 100 pacientes en terapia intensiva por dengue y chikungunya: niños, los más afectados

Video impactante revela tiroteo en fiesta de cumpleaños en Miami: tres heridos y un agresor capturado

Video impactante revela tiroteo en fiesta de cumpleaños en Miami: tres heridos y un agresor capturado

Muere el actor cubano Luis Alberto Ramírez: la televisión y el teatro lamentan su partida

Muere el actor cubano Luis Alberto Ramírez: la televisión y el teatro lamentan su partida

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter