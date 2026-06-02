Cacerolazos sacuden La Habana: vecinos salen a las calles tras apagones de hasta 22 horas diarias

La crisis energética que atraviesa Cuba provocó una nueva ola de protestas en La Habana durante la noche de este martes, cuando vecinos de varios municipios salieron a las calles con cacerolas para denunciar los prolongados apagones que afectan a la capital.

Videos difundidos en redes sociales muestran manifestaciones en zonas de El Vedado, Centro Habana y Playa, donde residentes expresaron su frustración por los cortes eléctricos que, según denuncian, dejan a numerosas familias con apenas una hora de servicio al día.

Las protestas se concentraron en áreas cercanas al edificio Focsa y la avenida 70, dos puntos donde los vecinos reportaron algunas de las afectaciones más severas.

Ahora mismo en El Vedado cacerolazos contra el régimen castrista Video cortesía: @elcanaldelasemociones #cuba #cubanosporelmundo #regimencastrista #cubaestadofallido pic.twitter.com/sW3btoEYWW

Las grabaciones difundidas en redes sociales reflejan el creciente malestar ciudadano.

“Nos cansamos ya”, se escucha gritar a varios residentes durante uno de los cacerolazos en El Vedado, mientras otros denunciaban la pérdida de alimentos debido a la falta de refrigeración.

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En Playa, una vecina resumió la situación que enfrentan numerosas familias:

“Aquí nadie tiene comida. Todo se echó a perder”, expresó durante la protesta.

Los testimonios reflejan una realidad cada vez más frecuente en la capital cubana, donde los apagones han pasado de ser una medida excepcional a convertirse en parte de la vida cotidiana.

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La Habana vive semanas consecutivas de protestas

Las manifestaciones registradas este martes forman parte de una cadena de protestas que se ha extendido durante los últimos meses.

En los días recientes se reportaron cacerolazos en Regla, Habana Vieja, Centro Habana, Cayo Hueso y San Miguel del Padrón, mientras que a finales de mayo residentes de Cayo Hueso denunciaron haber recibido apenas hora y media de electricidad en casi dos días.

El municipio Playa también acumula varios episodios de protestas desde marzo, incluyendo manifestaciones en Miramar, Jaimanitas, Buenavista y Querejeta.

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La crisis energética alcanza niveles históricos

El deterioro del Sistema Eléctrico Nacional continúa siendo el principal detonante del descontento social.

Durante mayo, la Unión Eléctrica reportó algunos de los mayores déficits de generación registrados en los últimos años, con afectaciones que llegaron a superar los 2.100 megavatios.

La situación se agravó por las averías recurrentes en las principales termoeléctricas del país y la escasez de combustible para sostener la generación distribuida.

Las interrupciones del servicio han llegado a superar las 20 y 22 horas diarias en numerosos circuitos de La Habana y otras provincias.

Despliegue policial y denuncias de represión

Vecinos que participaron en los cacerolazos reportaron la presencia de efectivos policiales poco después del inicio de las manifestaciones.

Organizaciones independientes han denunciado además arrestos y actos de hostigamiento contra ciudadanos que participan en protestas relacionadas con los apagones y la situación económica.

La respuesta de las autoridades ocurre en un contexto de creciente conflictividad social, marcado por la escasez de alimentos, la inflación, el deterioro de los servicios públicos y la incertidumbre económica.

Las protestas alcanzan niveles no vistos desde el 11J

Diversos observatorios independientes han advertido que el número de manifestaciones, denuncias públicas y expresiones de descontento registradas en Cuba durante 2026 se encuentra entre los más altos desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

Para miles de cubanos, los apagones se han convertido en el símbolo más visible de una crisis que continúa profundizándose y que cada vez genera más reacciones en las calles de la isla.