William Levy

Filtran video del arresto del actor cubano William Levy en Florida: así fue el momento exacto de su detención en Weston

Video filtrado revela el momento exacto del arresto de William Levy en Florida. Mira cómo fue su detención y qué pasó con el caso legalmente

Por Redacción América Noticias Miami
William Levy

El actor cubano William Levy vuelve a colocarse en el centro del debate público tras la difusión de un video que muestra, por primera vez, el instante preciso de su arresto ocurrido en abril de este año en Weston, Florida.

Las imágenes fueron divulgadas recientemente por Telemundo 51, y han reactivado un caso que ya se encontraba legalmente concluido.

En el video se observa a Levy siendo esposado en las afueras de un restaurante. Con gesto confundido, el actor insiste en que no ha cometido ningún delito mientras un agente lo mantiene sujetado con firmeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alexrodrigueztv/status/1993448340605091971?s=20&partner=&hide_thread=false

“No he hecho nada”, repite Levy en inglés, llevándose las manos al pecho.

Un oficial, hablándole en español, responde que se le pidió que abandonara el lugar y no lo hizo. Levy, sorprendido, pregunta quién emitió la orden, aparentemente sin conocer la solicitud previa del establecimiento. Según el agente, habría sido el manager del local quien pidió su retiro.

Aunque el intérprete se mantiene calmado en todo momento, su forma de hablar parece sugestiva, como si pudiera encontrarse bajo los efectos del alcohol, situación que ya había sido mencionada en reportes iniciales.

Contexto del arresto en Weston

La detención se produjo fuera de un restaurante en el noroeste del condado de Broward. Levy fue arrestado bajo sospecha de:

  • intoxicación desordenada

  • intoxicación en espacio público

  • allanamiento de propiedad privada (trespassing)

Tras pasar la noche bajo custodia en la Cárcel Principal del Condado de Broward, fue liberado al día siguiente luego de pagar una fianza de 500 dólares.

Del arresto al cierre del caso: ¿Qué pasó después?

Lo que pudo haber terminado en juicio fue finalmente procesado mediante el Misdemeanor Diversion Program, una vía alternativa diseñada para primeros infractores. Según la Oficina del Fiscal del Condado, Levy —registrado legalmente como William Gutiérrez— completó exitosamente el programa.

Paula McMahon, portavoz del fiscal Harold F. Pryor, explicó que el actor cumplía los requisitos para ser aceptado en el proceso, el cual exige:

asumir responsabilidad inmediata

aceptar supervisión judicial

cumplir condiciones del programa durante un periodo establecido

Este tipo de desvío legal evita antecedentes penales y ofrece una segunda oportunidad a quienes enfrentan delitos menores por primera vez.

