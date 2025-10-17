americateve

Miami

Arrestan a cubano en Miami por red de robos millonarios: así operaba la organización

Un cubano fue arrestado en Miami acusado de liderar una red de robos millonarios en Florida y Nueva Jersey. La policía recuperó bienes valorados en $1 millón

Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-10-17 at 11.07.13 AM

Un ciudadano cubano fue arrestado en Miami tras una investigación que reveló una red de robos organizada que operaba en Florida y Nueva Jersey. Las autoridades recuperaron mercancía robada valorada en casi un millón de dólares.

Investigación destapa red de robos en el sur de Florida

Una operación conjunta entre la Policía de Miami, el Departamento del Sheriff de Miami-Dade, la Policía de West Miami y la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) logró desarticular parcialmente una compleja red dedicada al robo organizado de mercancías en comercios de la zona.

El principal sospechoso fue identificado como Rauniel Quintero, cubano de 41 años y residente en Miami Gardens, quien estaría vinculado con una serie de asaltos cometidos bajo el mismo patrón en Miami-Dade y hasta Nueva Jersey.

Según las autoridades, los ladrones actuaban de madrugada, enmascarados, utilizando mazos para romper las entradas de los locales y vehículos robados con placas alteradas para huir.

Screenshot 2025-10-17 at 11.09.16AM

Robo grabado en cámara: el golpe en West Miami

El 14 de septiembre, a las 4:30 a.m., cámaras de seguridad captaron cómo una camioneta Dodge Ram 1500 negra llegaba en reversa al estacionamiento de una tienda de ropa en West Miami.

En segundos, varios hombres encapuchados rompieron las puertas de cristal y saquearon el local, llenando contenedores con ropa de alta gama antes de escapar.

La investigación determinó que la placa del vehículo había sido robada en Hallandale Beach, lo que permitió a los detectives rastrear al sospechoso principal: Rauniel Quintero.

Allanamiento y hallazgo de mercancía robada

El martes, agentes de la Policía de Miami y del Sheriff de Miami-Dade allanaron la vivienda de Quintero en la cuadra 18000 de Northwest 44th Avenue.

Dentro encontraron más de 600 teléfonos celulares, ropa de diseñador, productos de vapeo, encendedores y artículos de tiendas de tabaco, todo valorado en aproximadamente un millón de dólares.

El detenido fue arrestado sin resistencia y se negó a declarar tras la lectura de sus derechos Miranda.

Conexión con Nueva Jersey: red criminal interestatal

La magnitud del caso aumentó cuando los investigadores descubrieron que parte de los objetos recuperados coincidían con un robo en Piscataway, Nueva Jersey, ocurrido el 11 de octubre.

En ese caso, los ladrones se llevaron teléfonos Samsung valorados en 500,000 dólares, y cámaras de seguridad registraron nuevamente la misma camioneta Dodge Ram utilizada en Florida.

Esto confirmó que la red operaba a nivel interestatal, extendiendo su actividad desde el sur de Florida hasta la costa noreste de Estados Unidos.

Robo a Kicked Up Miami: un golpe que conmovió a la comunidad

Entre los negocios afectados se encuentra Kicked Up Miami, tienda de ropa y zapatillas cuyo dueño, Axel Rosario, presenció el robo en tiempo real desde su celular.

“En tres minutos se llevaron todo”, relató Rosario. Los asaltantes sustrajeron más de 180 prendas valoradas en 50,000 dólares, afectando gravemente el sustento familiar.

Rosario explicó que las ganancias del negocio ayudaban a costear el tratamiento contra el cáncer de su madre:

“No solo me robaron mercancía; me arrebataron una parte vital de mi esfuerzo y mi lucha diaria”, lamentó.

Cargos y situación legal de Rauniel Quintero

Hasta el momento, Quintero es el único arrestado por esta red de robos, aunque las autoridades confirmaron que existen órdenes de captura pendientes.

Enfrenta los siguientes cargos:

  • Robo con máscara

  • Hurto mayor en primer y segundo grado

  • Tráfico de propiedad robada

El acusado permanece recluido en el Centro de Detención de Metrowest con una fianza de 46,000 dólares. No se ha informado si cuenta con abogado o si ha solicitado libertad bajo fianza.

Llamado a la comunidad

El portavoz de la Policía de Miami, Mike Vega, pidió la colaboración ciudadana:

“Sospechamos que hay más implicados en otros robos. Cualquier persona con información puede comunicarse con el Departamento de Policía de Miami o llamar de forma anónima a la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade: 305-471-8477”.

