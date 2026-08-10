americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Marco Rubio

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Jon Christopher Enriquez admitió haber publicado amenazas contra Marco Rubio y otros funcionarios. El caso fue investigado por Seguridad Diplomática en Miami

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Marco Rubio

Hombre de Miami se declara culpable de amenazas de muerte contra Marco Rubio y otros altos funcionarios

Un hombre de Miami se declaró culpable de tres cargos federales por publicar amenazas contra altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, según informó el Departamento de Estado.

El acusado, identificado como Jon Christopher Enriquez, de 47 años, admitió haber transmitido amenazas mediante comunicaciones interestatales después de realizar varias publicaciones en la red social X el pasado 27 de mayo.

Algunos de los mensajes estaban dirigidos específicamente contra Rubio y contenían amenazas explícitas sobre su muerte, según las autoridades federales.

Las amenazas contra Marco Rubio fueron publicadas en X

De acuerdo con la información oficial, Enriquez realizó tres publicaciones que provocaron la apertura de una investigación federal.

Parte de los mensajes estaban dirigidos al jefe de la diplomacia estadounidense y hacían referencia a su ejecución.

La naturaleza de las publicaciones llevó a las autoridades a considerar que los mensajes habían superado los límites del discurso político y constituían potenciales amenazas criminales.

Enriquez terminó admitiendo su responsabilidad ante la justicia federal.

Seguridad Diplomática detectó una escalada de las amenazas

La investigación estuvo encabezada por la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, cuyos agentes detectaron las publicaciones y comenzaron a seguir la actividad del sospechoso.

Según las autoridades, los investigadores observaron una escalada en las amenazas, circunstancia que terminó desencadenando el operativo para localizar y detener al acusado.

“Proteger al secretario de Estado de amenazas de violencia es una de las principales prioridades de Seguridad Diplomática”, señaló el Departamento de Estado.

La agencia aseguró que mantiene vigilancia permanente para detectar, evaluar y responder a amenazas contra Rubio y otros funcionarios estadounidenses.

Varias agencias participaron en la investigación

La investigación movilizó a diferentes organismos federales, estatales y locales.

Entre las agencias participantes estuvieron el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS), el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), la Policía de Miami y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

El proceso penal fue coordinado con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

La participación de múltiples agencias refleja la atención que las autoridades estadounidenses conceden a las amenazas dirigidas contra funcionarios de alto nivel.

Fiscal federal: “Amenazar con ejecutar a funcionarios públicos es un delito federal”

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, lanzó una advertencia después de conocerse el caso.

“Amenazar con ejecutar a funcionarios públicos no es un discurso político; es un delito federal”, afirmó.

El fiscal agregó que quienes intenten intimidar a funcionarios mediante amenazas de violencia serán identificados y procesados.

“Quienes intenten aterrorizar o intimidar a los funcionarios públicos mediante amenazas de violencia serán rápidamente identificados, procesados y rendirán cuentas”, sostuvo.

El acusado admitió tres cargos federales

Enriquez terminó declarándose culpable de tres cargos por transmisión de amenazas mediante comunicaciones interestatales.

El reconocimiento de culpabilidad evita que el caso tenga que resolverse mediante un juicio sobre esos cargos.

Las amenazas realizadas a través de internet pueden ser investigadas como delitos federales cuando cumplen los elementos establecidos por la legislación estadounidense, incluso cuando son publicadas en plataformas de redes sociales.

Las autoridades refuerzan la vigilancia sobre amenazas contra Rubio

El Departamento de Estado aseguró que la protección del secretario constituye una de las principales responsabilidades de su aparato de seguridad.

La Oficina de Seguridad Diplomática mantiene sistemas destinados a “detectar, evaluar y responder” a posibles amenazas contra Rubio y otros funcionarios de la institución tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

El caso de Enriquez demuestra además que las autoridades pueden rastrear publicaciones realizadas en redes sociales cuando existen indicios de amenazas creíbles contra funcionarios públicos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
axios: eeuu explora una coalicion para una transicion politica en cuba y marco rubio habla con raulito castro

AXIOS: EEUU explora una coalición para una transición política en Cuba y Marco Rubio habla con "Raulito" Castro

marco rubio lanza una contundente advertencia al regimen cubano: no hay valvulas de escape

Marco Rubio lanza una contundente advertencia al régimen cubano: "No hay válvulas de escape"

diaz-canel acusa a la cia de lanzar una guerra psicologica contra cuba y arremete contra marco rubio

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una "guerra psicológica" contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

marco rubio acusa a cuba de infiltrar espias sistematicamente en estados unidos y operar una red de influencia

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías sistemáticamente en Estados Unidos y operar una red de influencia

Destacados del día

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una guerra psicológica contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una "guerra psicológica" contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter