Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Un hombre de Miami se declaró culpable de tres cargos federales por publicar amenazas contra altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio , según informó el Departamento de Estado.

El acusado, identificado como Jon Christopher Enriquez , de 47 años, admitió haber transmitido amenazas mediante comunicaciones interestatales después de realizar varias publicaciones en la red social X el pasado 27 de mayo .

Algunos de los mensajes estaban dirigidos específicamente contra Rubio y contenían amenazas explícitas sobre su muerte, según las autoridades federales.

De acuerdo con la información oficial, Enriquez realizó tres publicaciones que provocaron la apertura de una investigación federal.

Parte de los mensajes estaban dirigidos al jefe de la diplomacia estadounidense y hacían referencia a su ejecución.

La naturaleza de las publicaciones llevó a las autoridades a considerar que los mensajes habían superado los límites del discurso político y constituían potenciales amenazas criminales.

Enriquez terminó admitiendo su responsabilidad ante la justicia federal.

Seguridad Diplomática detectó una escalada de las amenazas

La investigación estuvo encabezada por la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, cuyos agentes detectaron las publicaciones y comenzaron a seguir la actividad del sospechoso.

Según las autoridades, los investigadores observaron una escalada en las amenazas, circunstancia que terminó desencadenando el operativo para localizar y detener al acusado.

“Proteger al secretario de Estado de amenazas de violencia es una de las principales prioridades de Seguridad Diplomática”, señaló el Departamento de Estado.

La agencia aseguró que mantiene vigilancia permanente para detectar, evaluar y responder a amenazas contra Rubio y otros funcionarios estadounidenses.

Varias agencias participaron en la investigación

La investigación movilizó a diferentes organismos federales, estatales y locales.

Entre las agencias participantes estuvieron el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS), el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), la Policía de Miami y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

El proceso penal fue coordinado con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

La participación de múltiples agencias refleja la atención que las autoridades estadounidenses conceden a las amenazas dirigidas contra funcionarios de alto nivel.

Fiscal federal: “Amenazar con ejecutar a funcionarios públicos es un delito federal”

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, lanzó una advertencia después de conocerse el caso.

“Amenazar con ejecutar a funcionarios públicos no es un discurso político; es un delito federal”, afirmó.

El fiscal agregó que quienes intenten intimidar a funcionarios mediante amenazas de violencia serán identificados y procesados.

“Quienes intenten aterrorizar o intimidar a los funcionarios públicos mediante amenazas de violencia serán rápidamente identificados, procesados y rendirán cuentas”, sostuvo.

El acusado admitió tres cargos federales

Enriquez terminó declarándose culpable de tres cargos por transmisión de amenazas mediante comunicaciones interestatales.

El reconocimiento de culpabilidad evita que el caso tenga que resolverse mediante un juicio sobre esos cargos.

Las amenazas realizadas a través de internet pueden ser investigadas como delitos federales cuando cumplen los elementos establecidos por la legislación estadounidense, incluso cuando son publicadas en plataformas de redes sociales.

Las autoridades refuerzan la vigilancia sobre amenazas contra Rubio

El Departamento de Estado aseguró que la protección del secretario constituye una de las principales responsabilidades de su aparato de seguridad.

La Oficina de Seguridad Diplomática mantiene sistemas destinados a “detectar, evaluar y responder” a posibles amenazas contra Rubio y otros funcionarios de la institución tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

El caso de Enriquez demuestra además que las autoridades pueden rastrear publicaciones realizadas en redes sociales cuando existen indicios de amenazas creíbles contra funcionarios públicos.