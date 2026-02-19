🚨 ARRESTAN A CONOCIDO JOYERO DE MIAMI ACUSADO DE VENDER JOYERÍA Y ARTÍCULOS DE LUJO FALSIFICADOS

Un empresario de Miami fue arrestado tras una investigación que destapó una presunta operación de venta de artículos de lujo falsificados en dos joyerías ubicadas en Miami y Hialeah.
Autoridades arrestan a Manuel Beltrán en Miami por presunta venta de joyería falsificada de marcas de lujo
Las autoridades identificaron al acusado como Manuel DeJesus Beltrán-Machado, de 43 años, propietario de las tiendas “Las Villas”, quien ahora enfrenta cargos por comercializar mercancía falsificada valorada en más de 1.8 millones de dólares si hubiese sido auténtica.
Según el informe de la Miami-Dade Sheriff's Office, la investigación comenzó cuando un agente encubierto realizó múltiples compras en ambas sucursales.
Las piezas adquiridas incluían supuestas imitaciones de marcas como:
Tiffany & Co.
Gucci
Chanel
Christian Dior
Louis Vuitton
Cartier
Prada
Rolex
En uno de los casos documentados, un investigador compró:
Un anillo tipo Louis Vuitton
Pendientes tipo Van Cleef & Arpels
El valor estimado en tienda superaba los $5,700, pero fueron vendidos por aproximadamente $350, lo que levantó sospechas inmediatas.
El 12 de febrero, detectives ejecutaron órdenes de registro en ambas tiendas.
En la sucursal de Hialeah se documentaron:
136 piezas falsificadas
Valor estimado superior a $894,000 si fueran auténticas
En total, se incautaron 262 artículos con un valor de mercado estimado en $1.8 millones.
Beltrán fue puesto a disposición de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade.
La venta de productos falsificados constituye un delito grave que puede implicar:
Multas significativas
Penas de prisión
Demandas civiles por parte de las marcas afectadas
Las autoridades señalaron que el caso sigue bajo investigación y no descartan cargos adicional
