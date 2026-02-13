Dominicano Sandy Alcántara elegido para su 6ta apertura en el juego inaugural de Miami

Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, responde preguntas durante el día de medios del equipo, el viernes 6 de febrero de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

“Al llegar, probablemente fue una de las decisiones más sencillas que iba a tomar al presentarme al campamento”, comentó el manager Clayton McCullough el viernes, seis semanas antes de que los Marlins disputen su juego inaugural de la temporada en casa el 27 de marzo contra Colorado.

Tras perderse por completo la temporada 2024 luego de una cirugía Tommy John, el regreso de Alcántara al montículo con los Marlins se produjo en el encuentro inaugural de la temporada del equipo el año pasado.

Alcántara tuvo marca de 11-12 con efectividad de 5,36 en 31 aperturas la temporada pasada, cuando estuvo espectacular después del receso del Juego de Estrellas, tras un tramo en el que perdió siete aperturas consecutivas y pasó casi dos meses entre victorias en medio de especulaciones de traspaso.

El dominicano, ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022 y dos veces elegidok al Juego de Estrellas, registró una marca de 7-3 con efectividad de 3,13 en sus últimas 12 aperturas.

“Probablemente de lo que más orgulloso me sentí fue de cómo siguió luchando la temporada pasada y de cómo pudo terminar”, señaló McCullough.

Peter Bendix, presidente de operaciones de béisbol del equipo, afirmó: “Vimos la versión realmente buena de Sandy en los últimos dos o tres meses de la temporada. Básicamente estuvo rehabilitándose en las Grandes Ligas sobre la marcha el año pasado, en la primera mitad de la campaña, y vimos un poco de óxido. ... Luego eso cambió en la segunda mitad. Así que ver la versión completa de Sandy en el día inaugural es realmente emocionante”.

El derecho de 30 años tiene marca de 52-67 con efectividad de 3,65 en 177 juegos de por vida (169 como abridor). Sus ocho apariciones como relevista se dieron en su única temporada con San Luis en 2017, antes de ser traspasado junto con Zac Gallen y otros dos a Miami en un acuerdo que envió al dominicano Marcell Ozuna a los Cardenales.

Durante su temporada de Cy Young, Alcántara terminó 14-9 con efectividad de 2,28 y 207 ponches en 228 entradas y dos tercios, la mayor cifra de la liga.

En un video publicado por el equipo para anunciar la decisión, Alcántara expresó su agradecimiento por la oportunidad de volver a lanzar en el día inaugural.

“Vine aquí con la mentalidad de competir, como siempre, por un puesto como número 1, número 2, lo que sea. Estoy súper emocionado por otra oportunidad de estar en el montículo para los Marlins, y estoy muy feliz”, aseguró Alcántara.

Alcántara también planea lanzar por República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo mes.

McCullough indicó que el lanzador se ve muy bien físicamente y que tuvo un gran receso tras la campaña anterior. Espera que Alcántara pueda ir aumentando su carga de trabajo mientras lanza en el Clásico y que esté en buena forma cuando regrese al campamento con los Marlins.

“Simplemente retomaremos las cosas desde donde esté. Pero anticipo que cuando lleguemos al día inaugural, Sandy estará justo en, o si no, cerca de lo que habría estado si simplemente se hubiera quedado aquí”, añadió McCullough.

