🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas a domicilio debido a la severa escasez de combustible en la Isla. ¿Cómo impacta esta medida a las familias que dependen de ayuda desde Miami?

Rusia enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de apagones masivos y crisis energética. ¿Es un desafío directo a la política de Donald Trump o una jugada geopolítica estratégica?

Sentencian a Leydis Menéndez Abdala, cubana que estuvo 19 años prófuga tras un atropello mortal en Hialeah. Fue condenada a cinco años de prisión tras declararse culpable.

Cuba recorta cirugías y servicios médicos mientras el ministro reconoce una crisis profunda en el sistema de salud. ¿Está el país enfrentando el peor colapso sanitario en décadas?

Temas clave del video:

Crisis energética en Cuba

Envíos y remesas desde Miami

Petróleo ruso y geopolítica en el Caribe

Caso judicial en Hialeah

Colapso del sistema de salud cubano

Apagones masivos

Escasez de combustible

