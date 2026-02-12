🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas a domicilio debido a la severa escasez de combustible en la Isla. ¿Cómo impacta esta medida a las familias que dependen de ayuda desde Miami?
En esta edición del noticiero NOTICIAS ULTIMA HORA analizamos cuatro hechos que marcan la actualidad de Cuba y la comunidad cubana en el exterior
Rusia enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de apagones masivos y crisis energética. ¿Es un desafío directo a la política de Donald Trump o una jugada geopolítica estratégica?
Sentencian a Leydis Menéndez Abdala, cubana que estuvo 19 años prófuga tras un atropello mortal en Hialeah. Fue condenada a cinco años de prisión tras declararse culpable.
Cuba recorta cirugías y servicios médicos mientras el ministro reconoce una crisis profunda en el sistema de salud. ¿Está el país enfrentando el peor colapso sanitario en décadas?
Temas clave del video:
Crisis energética en Cuba
Envíos y remesas desde Miami
Petróleo ruso y geopolítica en el Caribe
Caso judicial en Hialeah
Colapso del sistema de salud cubano
Apagones masivos
Escasez de combustible
